¿Pablo Guede será sancionado? El antecedente de la Liga 1 que podría perjudicar al DT de Alianza Lima

Alianza Lima perdió 3-2 ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, pero el resultado no fue el único tema que dejó el encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo. Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron un tenso altercado durante el partido y volvieron a cruzarse cuando se dirigían a los vestuarios y también en el post partido. Este episodio podría poner al entrenador blanquiazul bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El antecedente de la Liga 1 que podría perjudicar al DT de Alianza Lima

El enfrentamiento entre ambos argentinos se produjo durante el segundo tiempo, cuando el juego estaba detenido. Las imágenes mostraron un intercambio de palabras entre el técnico blanquiazul y el delantero celeste. La tensión continuó después del pitazo final, momento en el que tuvieron que intervenir otras personas para evitar que la situación escalara.

En ese contexto, existe un antecedente reciente en la Liga 1 que podría servir como referencia. En marzo de 2026, Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados por los incidentes que protagonizaron al término del partido entre Universitario y Cristal, disputado en el estadio Alberto Gallardo. La Comisión Disciplinaria de la FPF determinó cuatro fechas de suspensión para el entrenador español y dos para el volante peruano.

Pablo Guede y el antecedente que preocupa a los hinchas de Alianza Lima

En aquella ocasión, ambos tuvieron una fuerte discusión con hinchas del equipo rimense cerca del túnel de los vestuarios. El caso terminó con sanciones que afectaron a la 'U' en las siguientes jornadas del Torneo Apertura. Si bien los hechos no son idénticos a los protagonizados por Guede y Barcos, el antecedente demuestra que los incidentes ocurridos después de un partido pueden derivar en medidas disciplinarias. A continuación, las posibles sanciones que podrían enfrentar el DT tras su pelea.

Entre 2 y 4 fechas : Si la Comisión Disciplinaria de la FPF considera que se trató de una discusión verbal, una provocación o una conducta antideportiva de menor gravedad.

: Si la Comisión Disciplinaria de la FPF considera que se trató de una discusión verbal, una provocación o una conducta antideportiva de menor gravedad. Entre 6 y 10 fechas: Si el informe arbitral registra agresiones físicas, intentos de ataque de gravedad o insultos graves en la zona de vestuarios.

De esta manera, el antecedente de Javier Rabanal y Jairo Concha vuelve a tomar relevancia tras la polémica entre Guede y Barcos. El técnico de Alianza Lima podría quedar expuesto a una evaluación disciplinaria, aunque será necesario esperar un pronunciamiento oficial de la FPF para conocer si se abre un procedimiento y cuál sería la eventual sanción.