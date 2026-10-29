0
EN VIVO
Así va la tabla acumulada de la Liga 1 2026
ATENCIÓN
Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Miguel Araujo reveló cómo empezó la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede: "Encarar"

El defensor central dio detalles sobre el tenso cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Antonio Vidal
Miguel Araujo reveló cómo empezó la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede
Miguel Araujo reveló cómo empezó la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede | composición Líbero/L1 Max
COMPARTIR

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó mucho más que un resultado en el estadio Alberto Gallardo. Los blanquiazules cayeron por 3-2 ante los celestes en la fecha 14 del Torneo Clausura, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue el tenso cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede durante el encuentro. Ante esto Miguel Araujo anunció cómo es que empezó este enfrentamiento.

Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

PUEDES VER: ¡Se dijeron de todo! Guede y Barcos protagonizaron un fuerte cruce en pleno Alianza vs Sporting Cristal

Miguel Araujo revela qué pasó entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Tras el pitazo final, el altercado continuó dando de qué hablar y generó diversas reacciones entre los hinchas. Las imágenes del enfrentamiento entre el delantero argentino y el entrenador de Alianza se viralizaron rápidamente. De acuerdo con Araujo, en conversación con L1 Max, brindó detalles sobre cómo habría comenzado el incidente entre ambos protagonistas.

"(Barcos) nos dice que él va a saludarlo (a Guede) y le quita la mano. Después, aquí, lo quiso encarar", manifestó el defensor al referirse a lo que le contó el ‘Pirata’ sobre el cruce con el estratega blanquiazul.

No obstante, el zaguero también dejó en claro que no podía dar mayores detalles sobre el altercado, debido a que no presenció directamente lo sucedido. "Yo no puedo hablar más del tema porque no vi y sería error mío comentar algo que no vi", sentenció.

Sporting Cristal es primero en el Torneo Clausura

Luego de su victoria ante Alianza Lima, Sporting Cristal vuelve a ser líder del Torneo Clausura en esta fecha 14 del campeonato peruano.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente duelo de los dirigidos por Roberto Mosquera será contra FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro también se realizará en el estadio Alberto Gallardo.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Hernán Barcos celebró triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima al término del partido

  2. Pablo Guede contundente sobre su tenso cruce con Hernán Barcos: "Calentura"

  3. Pablo Guede y Hernán Barcos se 'pecharon' y protagonizaron una fuerte pelea tras el final del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano