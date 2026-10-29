Miguel Araujo reveló cómo empezó la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede: "Encarar"

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó mucho más que un resultado en el estadio Alberto Gallardo. Los blanquiazules cayeron por 3-2 ante los celestes en la fecha 14 del Torneo Clausura, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue el tenso cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede durante el encuentro. Ante esto Miguel Araujo anunció cómo es que empezó este enfrentamiento.

Miguel Araujo revela qué pasó entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Tras el pitazo final, el altercado continuó dando de qué hablar y generó diversas reacciones entre los hinchas. Las imágenes del enfrentamiento entre el delantero argentino y el entrenador de Alianza se viralizaron rápidamente. De acuerdo con Araujo, en conversación con L1 Max, brindó detalles sobre cómo habría comenzado el incidente entre ambos protagonistas.

"(Barcos) nos dice que él va a saludarlo (a Guede) y le quita la mano. Después, aquí, lo quiso encarar", manifestó el defensor al referirse a lo que le contó el ‘Pirata’ sobre el cruce con el estratega blanquiazul.

No obstante, el zaguero también dejó en claro que no podía dar mayores detalles sobre el altercado, debido a que no presenció directamente lo sucedido. "Yo no puedo hablar más del tema porque no vi y sería error mío comentar algo que no vi", sentenció.

Sporting Cristal es primero en el Torneo Clausura

Luego de su victoria ante Alianza Lima, Sporting Cristal vuelve a ser líder del Torneo Clausura en esta fecha 14 del campeonato peruano.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente duelo de los dirigidos por Roberto Mosquera será contra FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro también se realizará en el estadio Alberto Gallardo.