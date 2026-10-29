Santiago González dio rotundo comentario sobre la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima

Sporting Cristal consiguió un triunfo importante frente a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Luego del encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo, Santiago González destacó el rendimiento del equipo celeste y aseguró que fueron superiores a su rival, pese a los momentos complicados que atravesaron durante el compromiso.

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Santiago González lanzó fuerte comentario sobre el triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Lima

El extremo rimense consideró que el resultado fue justo por lo mostrado dentro del campo y resaltó el esfuerzo de sus compañeros para quedarse con los tres puntos. Además, reconoció que Alianza Lima encontró oportunidades para marcar mediante contragolpes, pero sostuvo que la victoria debía quedarse en casa.

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“Un partido muy emocionante. Creo que fuimos superiores. Por ahí ellos encontraron dos goles de contragolpe, pero nosotros nos merecíamos este triunfo, esta gente, se merecían este triunfo. Así que nada, hay que seguir de esta manera, que vamos a conseguir grandes cosas”, manifestó ‘Santi’ González tras el pitazo final.

Santiago González habló sobre la recta final del Torneo Clausura

Por otro lado, el atacante argentino se refirió a la complicada lucha por el título, teniendo en cuenta que restan apenas tres jornadas para finalizar el campeonato y que la tabla de posiciones se mantiene bastante ajustada. En ese sentido, reconoció que Sporting Cristal no puede permitirse más tropiezos si pretende alcanzar su objetivo.

“Sabemos que el margen de error es chico. Como te dije, hay que seguir trabajando, seguir luchando por el objetivo porque la verdad que este año nos ha costado mucho, pero este equipo lo demostró dentro del campo, que no se entrega nunca, que da hasta lo último, el 102, 103 por ciento en cada partido”, expresó.

Finalmente, González pidió disfrutar del resultado antes de concentrarse en el siguiente desafío. Sporting Cristal deberá visitar a FC Cajamarca el lunes, en un compromiso clave para mantener sus aspiraciones en el Torneo Clausura. “Ahora estar felices y pensar en el lunes (contra Cajamarca)”, sentenció.