Yoshimar Yotún luego de poner a Sporting Cristal como líder del Clausura: "No miro atrás"

Sporting Cristal consiguió una victoria de 1-0 frente a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura y alcanzó el primer lugar de la tabla de posiciones. Tras el encuentro, Yoshimar Yotún tomó la palabra y resaltó el trabajo que viene realizando el equipo celeste, aunque advirtió que todavía quedan varios partidos por disputar.

Yoshimar Yotún y su fuerte comentario luego de poner a Sporting Cristal como líder del Torneo Clausura

Yotún reconoció que el compromiso ante el conjunto cajamarquino representaba un desafío importante, pese al momento que atraviesa su rival. Además, el capitán rimense destacó que el equipo supo aprovechar sus oportunidades para conseguir tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por el campeonato.

Sporting Cristal ganó 1-0 a UTC y ahora es líder del Torneo Clausura

“Sí, venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy iba a ser un partido difícil, sabíamos que UTC es un rival de mucha jerarquía, muy importante, que no está pasando por un buen momento pero no deja de ser un gran equipo y nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, encontramos el gol y estamos felices porque nos mantiene allá arriba. Aún quedan más partidos y por ello vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Con el liderato en sus manos, Yoshimar Yotún dejó claro que el plantel no quiere adelantarse a los acontecimientos y prefiere concentrarse en cada compromiso. El mediocampista también mencionó el próximo encuentro ante Comerciantes Unidos, que se disputará en condición de local, como el siguiente objetivo de los celestes.

“El trabajo es ir partido a partido. Ahora pensar en descansar y pensar en Comerciantes Unidos que nos toca ahí en casa. Así es que todavía queda y hay que seguir, que mantenernos arriba que es lo que más queremos y esperemos que de acá a un tiempo podamos conseguir lo que nos trazamos”, apuntó.

El referente celeste agradeció el respaldo de los hinchas, quienes acompañaron al equipo y realizaron un banderazo antes del encuentro. Yotún valoró el ambiente vivido en el estadio y destacó el apoyo recibido en esta etapa decisiva del Clausura.

“Muchas gracias porque siempre vienen, hicieron un banderazo, hoy todo el estadio fue celeste. Así que muy feliz”, continuó.

Yoshimar Yotún reveló el futuro de Sporting Cristal tras ser líder del Torneo Clausura

Yoshimar Yotún también se refirió al camino recorrido por Sporting Cristal y sostuvo que el grupo está enfocado en continuar mejorando, sin quedarse atrapado en situaciones anteriores. Para el volante, el presente del equipo es una muestra del esfuerzo realizado durante los últimos meses.

“No miro atrás porque son cosas que pasan. La única manera es mirar hacia adelante, seguir trabajando, saber en la institución que estamos y hoy se refleja el gran trabajo que hemos hecho”, aseguró.