Sporting Cristal tomó la punta de la Liga 1: los 6 partidos que le restan en el Clausura

Tras su meritorio triunfo ante UTC en Cajamarca, Sporting Cristal es el nuevo puntero del Torneo Clausura e ilusiona a sus hinchas con la posibilidad de ser campeón de la Liga 1 2026. Repasa los seis partidos que le restan al equipo dirigido por Roberto Mosquera, mismos que deberá afrontar como auténticas finales si quiere celebrar a fin de año.

El calendario parece sonreírle en gran medida a la escuadra cervecera para este tramo decisivo de la temporada. De los seis compromisos pendientes, cuatro se disputarán en el Estadio Alberto Gallardo, donde recibirá a Comerciantes Unidos, Alianza Lima, FBC Cajamarca y finalmente Cienciano en la fecha de cierre. La idea es sumar pleno de victorias jugando en su recinto, que este segundo semestre se ha vuelto inexpugnable.

Fuera del Rímac, el fixture contempla únicamente dos salidas que exigirán máxima concentración. Por un lado, enfrentará a ADT en Tarma, un rival que atraviesa un torneo irregular y pelea en los puestos de abajo por evitar el descenso. Asimismo, también visitar la altura para medirse ante Cusco FC se perfila como una de las paradas más complejas de todo este tramo final.

En esta reñida recta de la competición, la escuadra bajopontina sostendrá un mano a mano directo frente a perseguidores que se mantienen expectantes en la clasificación. Conjuntos como Universitario, Melgar, Deportivo Garcilaso y Sport Boys buscarán aprovechar cualquier tropiezo para arrebatarle el primer lugar de la tabla.

Sporting Cristal tomó la punta del Torneo Clausura

No obstante, la conquista del Clausura no es el único requisito que debe cumplir el elenco celeste. El reglamento exige que el equipo termine posicionado dentro de los ocho primeros lugares de la tabla acumulada para confirmar su presencia en los play-offs por el título y este requisito aún no está asegurado, debido a su pésima campaña en el Apertura.

Fixture de Sporting Cristal en el Clausura