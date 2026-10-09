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Acumulado de la Liga 1 2026: así marcha la tabla de posiciones del campeonato peruano

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 2026, con Alianza Lima y Universitario peleando en el Torneo Clausura.

Francisco Esteves
Acumulado de la Liga 1 2026.
Acumulado de la Liga 1 2026.
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El Torneo Clausura vuelve a la acción luego de la pausa por fecha FIFA y está más candente que nunca. Revisa cómo va la tabla del Acumulado con diversos equipos luchando por el podio. Alianza Lima se mantiene en la cima del campeonato peruano con 56 unidades, mientras que Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de muy cerca.

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Es importante indicar que la tabla del Acumulado sirve a fin de año, ya que, en caso se disputen playoffs, las ubicaciones definirán si hay semifinales, finales directas o qué club comienza como local en cada una de estas instancias. A continuación, te brindamos la clasificación del fútbol nacional.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima272656
2Universitario271249
3Deportivo Garcilaso271548
4FBC Melgar271646
5Cusco FC27245
6Cienciano28844
7Los Chankas28-943
8Alianza Atlético27540
9Sporting Cristal27838
10Sport Boys27338
11Sport Huancayo27-735
12Juan Pablo II27-1034
13Atlético Grau28-533
14Comerciantes Unidos27-330
15FC Cajamarca27-1127
16CD Moquegua28-1925
17ADT27-1325
18UTC27-1815

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Es importante recordar que actualmente se cruza la fecha número 11 del Torneo Clausura 2026.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10.Atlético Grau11117
11.Alianza Lima10416
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca10-610
14Comerciantes Unidos10-19
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT10-145
18UTC*10-13-3

Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 8 de octubre

  • CD Moquegua 0-2 Cienciano | Estadio 25 de noviembre, Moquegua
  • Atlético Grau 0-0 Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura

Viernes 9 de octubre

  • 8.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Sábado 10 de octubre

  • 1.00 p. m. | ADT vs FC Cajamarca | Estadio Unión de Tarma
  • 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
  • 5.00 p. m. | Universitario vs FBC Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

  • 1.00 p. m. | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 3.30 p. m. | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
  • 6.30 p. m. | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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