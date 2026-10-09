Acumulado de la Liga 1 2026: así marcha la tabla de posiciones del campeonato peruano

El Torneo Clausura vuelve a la acción luego de la pausa por fecha FIFA y está más candente que nunca. Revisa cómo va la tabla del Acumulado con diversos equipos luchando por el podio. Alianza Lima se mantiene en la cima del campeonato peruano con 56 unidades, mientras que Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de muy cerca.

Es importante indicar que la tabla del Acumulado sirve a fin de año, ya que, en caso se disputen playoffs, las ubicaciones definirán si hay semifinales, finales directas o qué club comienza como local en cada una de estas instancias. A continuación, te brindamos la clasificación del fútbol nacional.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 27 26 56 2 Universitario 27 12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 15 48 4 FBC Melgar 27 16 46 5 Cusco FC 27 2 45 6 Cienciano 28 8 44 7 Los Chankas 28 -9 43 8 Alianza Atlético 27 5 40 9 Sporting Cristal 27 8 38 10 Sport Boys 27 3 38 11 Sport Huancayo 27 -7 35 12 Juan Pablo II 27 -10 34 13 Atlético Grau 28 -5 33 14 Comerciantes Unidos 27 -3 30 15 FC Cajamarca 27 -11 27 16 CD Moquegua 28 -19 25 17 ADT 27 -13 25 18 UTC 27 -18 15

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Es importante recordar que actualmente se cruza la fecha número 11 del Torneo Clausura 2026.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Deportivo Garcilaso 10 12 22 2 Universitario 10 3 20 3 Sporting Cristal 10 10 19 4 Alianza Atlético 10 3 19 5 Sport Huancayo 10 3 19 6 Juan Pablo II 10 8 18 7 FBC Melgar 10 7 18 8 Sport Boys 10 7 18 9 Cusco FC 10 5 18 10. Atlético Grau 11 1 17 11. Alianza Lima 10 4 16 12 Cienciano 11 -4 11 13 FC Cajamarca 10 -6 10 14 Comerciantes Unidos 10 -1 9 15 Los Chankas 11 -13 9 16 CD Moquegua 11 -12 7 17 ADT 10 -14 5 18 UTC* 10 -13 -3

Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 8 de octubre

CD Moquegua 0-2 Cienciano | Estadio 25 de noviembre, Moquegua

Atlético Grau 0-0 Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura

Viernes 9 de octubre

8.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Sábado 10 de octubre

1.00 p. m. | ADT vs FC Cajamarca | Estadio Unión de Tarma

3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

5.00 p. m. | Universitario vs FBC Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre