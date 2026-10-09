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Acumulado de la Liga 1 2026: así marcha la tabla de posiciones del campeonato peruano
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 2026, con Alianza Lima y Universitario peleando en el Torneo Clausura.
El Torneo Clausura vuelve a la acción luego de la pausa por fecha FIFA y está más candente que nunca. Revisa cómo va la tabla del Acumulado con diversos equipos luchando por el podio. Alianza Lima se mantiene en la cima del campeonato peruano con 56 unidades, mientras que Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de muy cerca.
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Es importante indicar que la tabla del Acumulado sirve a fin de año, ya que, en caso se disputen playoffs, las ubicaciones definirán si hay semifinales, finales directas o qué club comienza como local en cada una de estas instancias. A continuación, te brindamos la clasificación del fútbol nacional.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|27
|26
|56
|2
|Universitario
|27
|12
|49
|3
|Deportivo Garcilaso
|27
|15
|48
|4
|FBC Melgar
|27
|16
|46
|5
|Cusco FC
|27
|2
|45
|6
|Cienciano
|28
|8
|44
|7
|Los Chankas
|28
|-9
|43
|8
|Alianza Atlético
|27
|5
|40
|9
|Sporting Cristal
|27
|8
|38
|10
|Sport Boys
|27
|3
|38
|11
|Sport Huancayo
|27
|-7
|35
|12
|Juan Pablo II
|27
|-10
|34
|13
|Atlético Grau
|28
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|27
|-3
|30
|15
|FC Cajamarca
|27
|-11
|27
|16
|CD Moquegua
|28
|-19
|25
|17
|ADT
|27
|-13
|25
|18
|UTC
|27
|-18
|15
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Es importante recordar que actualmente se cruza la fecha número 11 del Torneo Clausura 2026.
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10.
|Atlético Grau
|11
|1
|17
|11.
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|14
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|10
|-14
|5
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Jueves 8 de octubre
- CD Moquegua 0-2 Cienciano | Estadio 25 de noviembre, Moquegua
- Atlético Grau 0-0 Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura
Viernes 9 de octubre
- 8.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Sábado 10 de octubre
- 1.00 p. m. | ADT vs FC Cajamarca | Estadio Unión de Tarma
- 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 5.00 p. m. | Universitario vs FBC Melgar | Estadio Monumental, Lima
Domingo 11 de octubre
- 1.00 p. m. | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 3.30 p. m. | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
- 6.30 p. m. | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
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