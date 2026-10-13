Universitario sufrió fuerte baja para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes se medirá ante Alianza Atlético en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, el entrenador Fabián Bustos no dispondrá de uno de sus futbolistas más importantes debido a una lesión, quien quedará fuera del encuentro que se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo: estamos hablando de Matías Di Benedetto.

Universitario y su fuerte baja para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

El periodista Gustavo Peralta informó a través de su programa 'Pepas de la PM' que Di Benedetto seguirá ausente en la lista de convocados de Bustos para enfrentar a Alianza Atlético debido a que se recupera de su lesión sufrida post partido ante Alianza Lima.

“Matías Di Benedetto seguirá siendo baja para el próximo partido. El comando técnico ya se encuentra trabajando para definir quién ocupará su lugar como stopper por izquierda”, se puede leer en la cuenta del medio.

Matías Di Benedetto será baja de Universitario ante Alianza Atlético

Cabe señalar que Matías Di Benedetto padeció una lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho durante un entrenamiento posterior al clásico frente a Alianza Lima, motivo por el cual no pudo estar disponible con Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Melgar en el Monumental y, ahora, frente a Alianza Atlético en Trujillo.

¿Cómo le va a Matías Di Benedetto en Universitario este 2026?

Di Benedetto inició la temporada con un contratiempo, ya que no pudo ser tenido en cuenta desde el comienzo del Torneo Apertura por su proceso de nacionalización. No obstante, participó en 8 de los 17 partidos posibles y no convirtió goles.

En el Clausura, el zaguero argentino atraviesa una campaña irregular a causa de las lesiones y apenas ha disputado 9 de los 11 encuentros. Pese a ello, ha sido señalado como el mejor de su sector y apunta a conquistar la Liga 1 2026.