Álex Valera y Gianluca Lapadula: las cartas de gol de Universitario para enfrentar a Sullana

Universitario deposita sus esperanzas de gol en Álex Valera y Gianluca Lapadula para visitar a Alianza Atlético este domingo en Trujillo. Los delanteros cremas atraviesan un momento importante y están llamados a marcar la diferencia en un compromiso clave por el Torneo Clausura.

Valera llega como uno de los principales referentes ofensivos del equipo. El atacante suma siete goles en el certamen y buscará prolongar su buen momento para seguir aportando en la lucha de la 'U' por alcanzar sus objetivos.

Por su parte, Lapadula acumula seis tantos en el Clausura y quiere seguir ganando protagonismo en el ataque merengue. El 'Bambino' apunta a consolidarse como una alternativa importante en la ofensiva y demostrar su capacidad para resolver partidos.

Entre ambos suman 13 goles en el torneo, una cifra que refleja el peso que pueden tener en la recta final del campeonato. Su eficacia frente al arco y la conexión que logren establecer serán claves para superar a un rival que intentará hacerse fuerte en condición de local.

Universitario necesita mantener su poder ofensivo para seguir peleando por el Clausura y acercarse al objetivo del tetracampeonato. Ante Alianza Atlético, Valera y Lapadula tendrán una nueva oportunidad para demostrar que pueden ser determinantes en el camino hacia el título.