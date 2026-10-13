Alianza Atlético lanzó fuerte comunicado sobre el partido contra Universitario: "Desmentimos"

Universitario de Deportes y Alianza Atlético se enfrentarán por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Mansiche de Trujillo. No obstante, sujetos no identificados habían comenzado a circular comunicados no oficiales que señalaban que este escenario podría ser modificado por la falta de garantías de seguridad. Frente a ello, el club de Sullana adoptó una medida contundente.

Alianza Atlético y su rotundo comunicado sobre el partido ante Universitario de Deportes

La directiva de Alianza Atlético se percató que hinchas venián difundiendo un comunicado en donde se afirmaba que el partido ante Universitario ya no se iba a jugar en el Estadio Mansiche, sino en el Estadio Campeones del 36, sin embargo eso fue desmentido por el propio equipo.

Alianza Atlético desmintió que el partido ante Universitario se juegue en el Estadio Campeones del 36 tras comunicado falso

El club de Sullana precisó que es falso que el partido frente al conjunto crema se dispute en el recinto de su ciudad y reafirmó que el encuentro continuará jugándose en Trujillo, tal como estaba programado por la Liga 1.

“La Asociación Deportiva Alianza Sullana – Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que, el comunicado que viene circulando en redes sociales sobre el encuentro frente al Club Universitario de Deportes es TOTALMENTE FALSO”, empezaron diciendo.

“Desmentimos categóricamente el contenido de dicha publicación y exhortamos a nuestros seguidores a no compartir información no verificada”, finalizaron.

¿Qué decía el comunicado falso sobre el partido entre Universitario vs Alianza Atlético?

“La Asociación Deportiva Alianza Sullana – Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública y a toda nuestra hinchada que el encuentro correspondiente frente al Club Universitario de Deportes, programado para este domingo 18 de octubre de 2026, ya no se jugará en el Estadio Mansiche”, se lee primero.

Alianza Atlético avisó que existe un comunicado falso sobre el partido ante Universitario

“Esta decisión se adopta debido a la falta de garantías de seguridad requeridas para el desarrollo del partido en dicho recinto. En tal sentido, se confirma que el compromiso se disputará en Sullana, Piura, en el Estadio Campeones del 36. Asimismo, informamos a nuestros aficionados que la venta de entradas iniciará el día de mañana”, concluyeron.