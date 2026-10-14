¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras y dónde ver partido por Copa Libertadores Femenina?

Universitario de Deportes se alista para su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. Las 'Leonas' integran el Grupo B del certamen y tendrán una dura prueba en su primer partido al enfrentar a Palmeiras de Brasil. Por ello, aquí te compartimos los horarios en los diferentes países, así como los canales de transmisión para ver EN VIVO este encuentro que promete intensidad desde el primer minuto.

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¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina?

El partido de Universitario vs Palmeiras por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 está programado para este jueves 15 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela y Bolivia: 8.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del viernes 16 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Palmeiras Femenino?

Pluto TV transmitirá EN VIVO ONLINE GRATIS los partidos de la Copa Libertadores Femenina para Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, podrás seguir el partido a través del canal de YouTube de la Copa Libertadores. Revisa la lista de canales confirmados para ver el debut de las 'Leonas' en el resto de países.

Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay: Pluto TV .

. Colombia: Win Sports y Pluto TV.

Brasil: SporTV, NSports, Cazé TV, XSports, Gol Brasil, Palmeiras TV y Pluto TV.

Argentina: TyC Sports y Pluto TV.

Chile: Chilevisión y Pluto TV.

Universitario integra el Grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes Femenino: ¿Cómo llegan las 'Leonas' en su debut ante Palmeiras?

Universitario Femenino llega con la moral a tope a su debut por Copa Libertadores Femenina tras clasificar a semifinales del Torneo Clausura 2026. Las dirigidas por Carlos Véliz enfrentaron amistosos preparativos ante la Universidad de Chile y la Universidad Católica, obteniendo una derrota y una victoria.

Con la llegada de refuerzos como Alessia García, Lesly Olivares, Valeria Itzel, entre otras, las merengues buscarán ratificar su buen momento con un resultado positivo ante las brasileñas en el Estadio Banco Guayaquil.