Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores Femenina: horarios, canales y pronósticos

Universitario vs Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO. La ‘U’ se enfrentará al gigante brasileño por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Banco Guayaquil, en la ciudad de Quito, y promete emociones. Ambos elencos llegan a este compromiso con presentes muy diferentes, lo que podría influir en su rendimiento. Esta es la programación del partido para que los televidentes de Perú y del extranjero no se pierdan el encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

Universitario y Palmeiras se enfrentarán este jueves 15 de octubre en el estadio Banco Guayaquil, que cuenta con una capacidad para 12.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

Este encuentro está programado para seguirse desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por lo que, si te encuentras fuera del país, a continuación los horarios para otras naciones.

En Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

En Venezuela y Bolivia: 8.00 p. m.

En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

En México y Centroamérica: 6.00 p. m.

En Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8.00 p. m.

En España: 2.00 a. m. del viernes 16 de octubre.

Canales para ver Universitario vs Palmeiras

El duelo entre Universitario y Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina podrá verse en Perú EN VIVO y GRATIS a través de Pluto TV y del canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores. Además, Diario Líbero te llevará el minuto a minuto del compromiso.

Pronósticos de Universitario vs Palmeiras

Betsson: Universitario gana (23.00) — Empate (11.00) — Palmeiras gana (1.04)

1xBet: Universitario gana (26.00) — Empate (7.30) — Palmeiras gana (1.08)

Caliente.pe: Universitario gana (25.00) — Empate (9.10) — Palmeiras gana (1.06)

Stake.latam: Universitario gana (20.50) — Empate (10.75) — Palmeiras gana (1.06)

DoradoBet: Universitario gana (21.00) — Empate (9.50) — Palmeiras gana (1.06)

¿Cómo llega Universitario a su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universitario Femenino atraviesa un buen momento tras llegar a las semifinales del Torneo Clausura 2026. Bajo la dirección de Carlos Véliz, el conjunto crema incorporó a destacadas futbolistas para afrontar la Copa Libertadores Femenina, como Alessia García, Lesly Olivares y Valeria Itzel, entre otras.

Con la intención de llegar en óptimas condiciones al certamen continental, las ‘Leonas’ disputaron amistosos internacionales frente a Universidad de Chile y Universidad Católica. En el primer encuentro cayeron por 5-2 ante las ‘Azules’, pero consiguieron recuperarse al imponerse por 4-2 frente a las ‘Cruzadas’.

