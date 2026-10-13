Fluminense vs Palmeiras EN VIVO por semifinal de Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales

Sigue el partido entre Fluminense vs Palmeiras, que se juega este miércoles 14 de octubre, a partir de las 19.30 hora peruana y 9.30 p. m. de Argentina, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Este partido se juega en el estadio Maracaná y será transmitido por la cadena ESPN. Conoce todos los detalles de este encuentro.

Fluminense vs Palmeiras: previa del partido

Fluminense y Palmeiras disputarán el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en un duelo de alto impacto entre dos potencias del fútbol sudamericano. El conjunto tricolor buscará hacer valer su localía en el legendario Estadio Maracaná para sacar una ventaja decisiva ante un rival con amplia jerarquía continental, en un choque de estrategias donde el orden táctico y la eficacia ofensiva resultarán determinantes.

La eliminatoria se definirá una semana después, cuando ambos planteles vuelvan a verse las caras en el encuentro de vuelta programado para el miércoles 21 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo. En dicho escenario paulista se conocerá al equipo que obtenga el codiciado billete a la gran final del certamen, en un duelo de revancha donde el manejo de la presión y la solidez defensiva jugarán un rol clave en el marcador global.



Fluminense y Palmeiras se enfrentan por Copa Libertadores 2026

El vencedor de esta atractiva llave brasileña chocará en la definición por el título continental frente al ganador del otro cruce de semifinales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. La histórica final a partido único se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, donde se coronará al próximo rey del fútbol sudamericano.

Fluminense vs Palmeiras: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas

México y Honduras: 18.30 horas

Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)

España: 2.30 horas (del día siguiente)

Fluminense vs Palmeiras: dónde ver

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: ESPN y Disney+

Brasil: Globo, Globoplay, Paramount+ y CazéTV

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

Fluminense vs Palmeiras: posibles alineaciones

Fluminense : Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán, Renê; Hércules, Martinelli, Ganso; Canobbio, Soteldo y Hulk.

: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán, Renê; Hércules, Martinelli, Ganso; Canobbio, Soteldo y Hulk. Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Piquerez; Andreas Pereira, Arias y Flaco López.

Fluminense vs Palmeiras: pronósticos y cuotas de apuesta

Palmeiras es ligero favorito, pese a ser visitante, para vencer a Fluminense, de acuerdo con la mayoría de casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

Casas Fluminense Empate Palmeiras Betano 2.95 2.95 2.70 Apuesta Total 2.88 2.88 2.67 Betsson 2.88 2.95 2.72 1XBet 2.93 2.90 2.72 Caliente 2.92 3.05 2.70

Fluminense vs Palmeiras: árbitros