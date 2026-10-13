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Fluminense vs Palmeiras EN VIVO por semifinal de Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales

Fluminense y Palmeiras juegan este miércoles 14 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores 2026, desde el Estadio Maracaná.

Wilfredo Inostroza
No te pierdas el partido Fluminense vs Palmeiras por Copa Libertadores
No te pierdas el partido Fluminense vs Palmeiras por Copa Libertadores | Composición: LÍBERO
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Sigue el partido entre Fluminense vs Palmeiras, que se juega este miércoles 14 de octubre, a partir de las 19.30 hora peruana y 9.30 p. m. de Argentina, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Este partido se juega en el estadio Maracaná y será transmitido por la cadena ESPN. Conoce todos los detalles de este encuentro.

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque juegan por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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Fluminense vs Palmeiras: previa del partido

Fluminense y Palmeiras disputarán el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en un duelo de alto impacto entre dos potencias del fútbol sudamericano. El conjunto tricolor buscará hacer valer su localía en el legendario Estadio Maracaná para sacar una ventaja decisiva ante un rival con amplia jerarquía continental, en un choque de estrategias donde el orden táctico y la eficacia ofensiva resultarán determinantes.

La eliminatoria se definirá una semana después, cuando ambos planteles vuelvan a verse las caras en el encuentro de vuelta programado para el miércoles 21 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo. En dicho escenario paulista se conocerá al equipo que obtenga el codiciado billete a la gran final del certamen, en un duelo de revancha donde el manejo de la presión y la solidez defensiva jugarán un rol clave en el marcador global.

Fluminense vs Palmeiras EN VIVO

Fluminense y Palmeiras se enfrentan por Copa Libertadores 2026

El vencedor de esta atractiva llave brasileña chocará en la definición por el título continental frente al ganador del otro cruce de semifinales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. La histórica final a partido único se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, donde se coronará al próximo rey del fútbol sudamericano.

Fluminense vs Palmeiras: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas
  • México y Honduras: 18.30 horas
  • Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)
  • España: 2.30 horas (del día siguiente)

Fluminense vs Palmeiras: dónde ver

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN 5 y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: ESPN y Disney+
  • Brasil: Globo, Globoplay, Paramount+ y CazéTV
  • Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

Fluminense vs Palmeiras: posibles alineaciones

  • Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán, Renê; Hércules, Martinelli, Ganso; Canobbio, Soteldo y Hulk.
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Piquerez; Andreas Pereira, Arias y Flaco López.

Fluminense vs Palmeiras: pronósticos y cuotas de apuesta

Palmeiras es ligero favorito, pese a ser visitante, para vencer a Fluminense, de acuerdo con la mayoría de casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

CasasFluminenseEmpatePalmeiras
Betano2.952.952.70
Apuesta Total2.882.882.67
Betsson2.882.952.72
1XBet2.932.902.72
Caliente2.923.052.70

Fluminense vs Palmeiras: árbitros

  • Árbitro principal: Facundo Tello
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Gabriel Alfredo Chade
  • Cuarto árbitro: Nazareno José Arasa
  • VAR: Silvio Aníbal Trucco
  • AVAR 1: Lucas Novelli Sanz
  • AVAR 2: Héctor Alberto Paletta
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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