Alianza Lima centra su atención en las finales por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, en paralelo, la dirección deportiva trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese contexto, los hinchas se sorprendieron al conocerse que una de sus figuras tiene la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo y fichar por el Ajax.

Futbolista de Alianza Lima se perfila para firmar con Ajax y jugar la Eredivisie

La escuadra victoriana se ha caracterizado por tener una de las mejores canteras del fútbol peruano y ser uno de los clubes que exportan jugadores. En ese contexto, el portal ‘Markaj News’ sorprendió al revelar que el futbolista Geray Motta está a detalles de cerrar su fichaje por el Ajax de Países Bajos.

Según indicaron en su cuenta de ‘X’, la agencia del delantero y Alianza Lima han sostenido una amplia comunicación con el cuadro de la Eredivisie y todo hace indicar que llegarán a un consenso final en esta semana.

Geray Motta está a detalles de firmar por Ajax y jugar la Eredivisie

“ El delantero de Alianza Lima, Geray Motta, está cerca de cerrar un acuerdo para unirse a los gigantes de la Eredivisie, Ajax . Según fuentes, el club holandés ha estado en comunicación constante con Alianza Lima y AGREF International, la agencia de Motta. El acuerdo podría cerrarse tan pronto como esta semana, con el joven de 17 años uniéndose al club este verano, cuando cumpla 18”, revelaron.

De esta manera, el portal señaló que Motta se unirá a las filas del Ajax para este verano cuando haya cumplido la mayoría de edad. Asimismo, informaron que los blanquiazules recibirán una gran suma económica y mantendrá un porcentaje de su pase, pensando en recibir un beneficio económico por una futura venta.

“Informes internos indican que miembros de AGREF International llegarán a Ámsterdam en los próximos días. Se espera un traspaso de alrededor de €245K, con Alianza reteniendo el 25 % de su próximo traspaso ”, complementaron.

Geray Motta es convocado con la selección peruana

El joven delantero cuenta con doble nacionalidad: peruana y venezolana. Sin embargo, Geray Motta mostró su predisposición de jugar en la selección peruana desde un principio, por lo que ya ha sido convocado con las distintas categorías inferiores de la ‘Bicolor’.