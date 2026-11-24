En medio de este mercado de fichajes de la Liga 1 2027, uno de los protagonistas como José Soto ha dado la sorpresa a los aficionados al conocerse su destino de cara a la siguiente temporada. El estratega nacional fue clave para que CD Moquegua consiga la permanencia en Primera División, por lo que ahora tomó una decisión con miras a su crecimiento profesional.

José Soto, ex Alianza Lima, llegó a un acuerdo con club de la Liga 1 2027

Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, la directiva de CD Moquegua llegó a un acuerdo con José Soto para la renovación de contrato por toda la temporada 2027. El estratega seguirá en la máxima categoría del fútbol peruano y su extensión del vínculo es premio al trabajo de lograr levantar a un plantel que parecía irse al descenso en su primer año en Primera.

"José Soto renovó con CD Moquegua y dirigirá en la Liga 1 2027", fue la información que brindó el periodista para conocimiento de sus seguidores y aficionados moqueguanos.

José Soto seguirá en CD Moquegua para la Liga 1 2027.

Como se conoce, José Soto inició el 2026 dirigiendo en la Copa Perú con Alianza Arenal. Luego de no lograr el cometido de llegar a las instancias finales, CD Moquegua lo observó y confió en sus capacidades para que logre inyectar seguridad al equipo y así sacar buenos resultados en la recta final del Torneo Clausura.

Ahora, el gran objetivo de José Soto será evaluar a todos los jugadores pertenecientes a CD Moquegua para determinar si continuarán en el club o tendrán una salida por fin de contrato. Asimismo, sabe que hay futbolistas que pueden abandonar la institución por oferta de otros equipos, por lo que tendrá que ver qué piezas incluye al plantel para no perder fortaleza en todas sus líneas.