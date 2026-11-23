Waldir Sáenz volvió a ser protagonista de una polémica tras referirse a Hernán Barcos durante su participación en el programa 'Enfocados'. El máximo goleador histórico de Alianza Lima fue consultado sobre a quién prefería entre él mismo, Eryc Castillo y el delantero argentino, pero su respuesta sorprendió a los hinchas blanquiazules.

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Waldir Sáenz, exjugador de Alianza Lima, dio rotundo comentario contra Hernán Barcos

Waldir no dudó en elegir a Castillo, quien viene destacando con la camiseta íntima, y dejó de lado al 'Pirata' Barcos sin siquiera mencionar su nombre. Su comentario generó diversas reacciones por la manera en que se refirió al experimentado delantero.

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"El otro no existe (...) Eryc Castillo está haciendo bien las cosas en Alianza, es goleador en Alianza, quiero que le vaya bien a él y a Alianza. Para mí, Eryc Castillo", respondió tajantemente el ídolo blanquiazul en el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Farfán, conductor del espacio, insistió en conocer su opinión sobre Hernán Barcos y volvió a mencionarlo directamente. Ante ello, Waldir Sáenz sorprendió con una nueva respuesta y le preguntó a la 'Foquita': "¿Quién es tu ídolo?".

Luego de que Farfán señalara que su máximo referente era el propio Waldir, el exdelantero aprovechó para cerrar el intercambio con otra frase que provocó risas en el set y rápidamente llamó la atención de los hinchas de Alianza Lima.

"El resto no existe, 'papi', así de simple", sentenció Sáenz, dejando un comentario que generó revuelo en las redes sociales por su indirecta hacia Hernán Barcos.

¿Cómo le fue a Waldir Sáenz en Alianza Lima?

Waldir Sáenz figura como el máximo goleador en la historia de Alianza Lima, con 178 anotaciones y cuatro campeonatos nacionales conquistados en 1997, 2001, 2003 y 2004.