Momento de ver un partidazo en el Estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid vs PSV por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026. Dicho cotejo se llevará a cabo el martes 24 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (8.00 p. m. GMT) con la transmisión de ESPN, Movistar Plus, Disney Plus y DGO.

El conjunto español llega como uno de los principales candidatos a avanzar directamente a los octavos de final: ganó sus cuatro primeros encuentros europeos y suma 12 puntos, ubicándose en el segundo lugar, detrás del PSG por diferencia de goles. Además, viene de vencer 2-1 al Celta de Vigo en LaLiga.

Por su parte, el PSV afronta una visita complicada, pero necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. El equipo neerlandés ocupa el puesto 24 con cuatro unidades, luego de conseguir un empate, una victoria y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones. Sin embargo, llega motivado tras golear 4-1 al NEC Nijmegen en la Eredivisie. En cuanto a las bajas, el Real Madrid no contará con Endrick; mientras que el PSV tiene fuera a Alassane Pléa, Sami Ouaissa, Jerry Schouten y Adamo Nagalo, además de Mauro Júnior como duda.

El Real Madrid buscará conservar su puntaje perfecto y dar otro paso hacia la clasificación directa a los octavos de final, reservada para los ocho primeros de la fase liga. En cambio, el PSV necesita sumar para salir de la zona límite de clasificación a los playoffs, a la que acceden los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto. Una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de continuar en el torneo.

Real Madrid y PSV protagonizarán un partidazo de Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs PSV?

El partido entre Real Madrid y PSV por la Champions League se disputará el martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambos elencos están con la necesidad de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que se espera un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Real Madrid vs PSV?

Este duelo entre Real Madrid vs PSV inicia a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. de España). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs PSV?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs PSV por la Champions League se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para ver por Disney Plus y DGO.

Posible alineación de Real Madrid vs PSV

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior; Perisic, Mijnans, Van Bommel y Til.

Real Madrid vs PSV: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito ante PSV en este choque de UEFA Champions League. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas a los aficionados:

CASAS REAL MADRID EMPATE PSV Betsson 1.16 8.90 16.0 Betano 1.19 8.50 15.00 Caliente 1.15 9.60 15.50 1XBet 1.19 9.25 14.80 Doradobet 1.17 8.50 12.00

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