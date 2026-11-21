Boca Juniors volvió a hacer historia en el fútbol sudamericano. El equipo argentino derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, el Xeneize conquistó por tercera vez el trofeo continental y se convirtió en el máximo ganador de la competición.

La conquista tuvo un significado especial para el conjunto de La Bombonera, que volvió a levantar un título internacional después de 18 años. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel fueron los encargados de marcar los goles que le dieron una nueva alegría a su hinchada y permitieron que el club vuelva a instalarse en lo más alto de Sudamérica.

Con esta consagración, Boca Juniors dejó atrás a los equipos que compartían dos títulos en el historial del certamen. Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús quedaron por detrás del cuadro argentino, que ahora presume tres conquistas en la Copa Sudamericana.

Así quedó el palmarés de la Copa Sudamericana

Boca Juniors (Argentina): 3 títulos (2004, 2005 y 2026)

Independiente (Argentina): 2 títulos (2010 y 2017)

Athletico Paranaense (Brasil): 2 títulos (2018 y 2021)

Independiente del Valle (Ecuador): 2 títulos (2019 y 2022)

Liga de Quito (Ecuador): 2 títulos (2009 y 2023)

Lanús (Argentina): 2 títulos (2013 y 2025)

San Lorenzo (Argentina): 1 título (2002)

Cienciano (Perú): 1 título (2003)

Pachuca (México): 1 título (2006)

Arsenal (Argentina): 1 título (2007)

Internacional (Brasil): 1 título (2008)

Universidad de Chile: 1 título (2011)

Sao Paulo (Brasil): 1 título (2012)

River Plate (Argentina): 1 título (2014)

Independiente Santa Fe (Colombia): 1 título (2015)

Chapecoense (Brasil): 1 título (2016)

Defensa y Justicia (Argentina): 1 título (2020)

Racing Club (Argentina): 1 título (2024)

Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors campeón luego de 18 años

La última vez que Boca Juniors había conseguido un título internacional fue en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el cuadro argentino atravesó varias finales continentales sin poder volver a levantar un trofeo, hasta que consiguió romper esa sequía en 2026.

Ahora, con tres coronaciones en la Copa Sudamericana (2004, 2005 y 2026), el Xeneize quedó como el máximo ganador histórico del certamen. Una nueva conquista que devuelve al conjunto argentino a la primera línea del fútbol continental.