Inter Miami sufrió una dura derrota por 3-0 ante Columbus Crew en el partido de ida de los playoffs de la MLS Cup 2026. El equipo de Lionel Messi tuvo una complicada presentación en el Nu Stadium, donde, además de quedar contra las cuerdas en este primer encuentro de la serie, el argentino protagonizó un episodio de tensión tras agredir a un rival durante el partido.

Lionel Messi agrede a su rival tras lanzarle la pelota en la cara

La situación ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, aproximadamente en el minuto 48, cuando Messi intentó ejecutar rápidamente un saque lateral. Sin embargo, el delantero Gonzalo Tapia se interpuso en su camino para evitar que el argentino reanudara las acciones con rapidez.

Esta situación provocó la reacción del capitán de Inter Miami, quien decidió lanzarle el balón directamente al rostro del futbolista rival. La acción sorprendió a los presentes y generó un momento de tensión entre ambos jugadores, que quedaron involucrados en un inesperado cruce durante el compromiso.

Ante lo sucedido, el árbitro Allen Chapman intervino para controlar los ánimos y decidió mostrarle tarjeta amarilla tanto a Messi como a Tapia. El argentino fue amonestado por lanzar el balón contra su adversario, mientras que el atacante chileno recibió la misma sanción por retrasar la reanudación del juego.

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De esta manera, Messi protagonizó uno de los momentos más comentados del encuentro, que terminó con una contundente victoria de Columbus Crew por 3-0. Gonzalo Tapia, precisamente, fue una de las figuras del compromiso al marcar un doblete, mientras que Habroune completó el marcador para el conjunto visitante.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

Lionel Messi volverá a tener acción con Inter Miami este viernes 27 de noviembre, cuando enfrente a Columbus Crew por el encuentro de vuelta de la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2026. El encuentro se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana), donde el equipo del astro argentino buscará remontar el 3-0 sufrido en la ida para continuar en carrera por el título.