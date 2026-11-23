¡Ya tenemos a los semifinalistas! Tras el final del Torneo Clausura, Universitario de Deportes y Sport Huancayo consiguieron su pase a esta instancia para luchar por el título nacional. Los merengues accedieron por haber terminado en la segunda casilla de la tabla acumulada, mientras que el cuadro huancaíno lo hizo por ganar la segunda competencia de la Liga 1.

En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de las entradas para el partido de vuelta entre la 'U' y el Rojo Matador que se jugará en el Monumental.

Entradas Universitario vs Sport Huancayo: ¿cuánto cuestan los boletos?

El precio de las entradas para la semifinal de vuelta entre Universitario vs Sport Huancayo se revelará este martes 24 de noviembre.

Cronograma de venta para las entradas del Universitario vs Sport Huancayo

Martes 24 de noviembre

Socios cremas y adherentes (del 1 al 30.000) al día en sus pagos desde las 12.00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre

Socios cremas y adherentes (del 30.000 en adelante) al día en sus pagos desde las 12.00 p. m.

Jueves 26 de noviembre

Abonados cremas del Torneo Clausura desde las 12.00 p. m.

Viernes 27 de noviembre

Hinchada crema en general desde las 12.00 p. m.

¿Dónde comprar las entradas del Universitario vs Sport Huancayo?

Las entradas para el partido entre Universitario vs Sport Huancayo podrán comprarse a través de la página Teleticket.

Información sobre la venta de entradas. Foto: Universitario

¿Cuándo son las semifinales entre Universitario vs Sport Huancayo?

La semifinal de ida entre Universitario vs Sport Huancayo se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre en el IPD Huancayo a las 3.00 p. m. (hora peruana), mientras que el duelo de vuelta se jugará en el Monumental 'U' Marathon el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. (hora peruana).

Ambas semifinales se transmitirán a través del canal L1 Max que puedes ver en las plataformas DIRECTV, Movistar, Best Cable y Claro TV, entre otras. También podrás seguirlo vía streaming en L1 Play y la web de Líbero.