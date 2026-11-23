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Partidos de hoy, martes 24 de noviembre: programación de la Champions League, Mundial Sub-17 y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 24 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Champions League, Mundial Sub-17, Brasileirao y más.
Este martes 24 de noviembre se jugarán grandes partidos por la quinta fecha de la UEFA Champions League. Por ejemplo, tendremos el Real Madrid vs PSV y Arsenal vs Borussia Dortmund, entre otros. Además, también se jugará en el Mundial Sub-17, Brasileirao y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Bodo/Glimt vs LASK
|12.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Galatasaray vs Aston Villa
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Arsenal vs Borussia Dortmund
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Como vs AEK
|3.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Feyenoord vs Oporto
|3.00 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Manchester City vs Napoli
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|RB Leipzig vs Lens
|3.00 p. m.
|ESPN 6 y Disney+
|Real Madrid vs PSV
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Slovan Bratislava vs Real Betis
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Costa Rica vs Irlanda
|7.30 a. m.
|DAZN
|Venezuela vs Rumanía
|7.30 a. m.
|DSports y DGO
|Japón vs Serbia
|8.00 a. m.
|DAZN
|México vs Camerún
|8.30 a. m.
|DAZN
|República Dominicana vs Chile
|9.30 a. m.
|DSports y DGO
|Brasil vs Tanzania
|10.00 a. m.
|DAZN
|Argelia vs Montenegro
|10.30 a. m.
|DAZN
|Honduras vs Colombia
|10.30 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Partido
|Horario
|Canal
|Newcastle Jets vs Kashiwa
|2.45 a. m.
|Sport 2
|Daejon vs Beijing Guoan
|5.00 a. m.
|Nova Sport Bulgaria
|Kyoto vs Pohang
|5.00 a. m.
|Sportklub 2
|Cong An Ha Noi vs Vissel Kobe
|7.15 a. m.
|Nova Sport Bulgaria
|Ratchaburi vs Johor DT
|7.15 a. m.
|SportKlub 1
|Shanghai Port vs Buiram
|7.15 a. m.
|Disney+
|Al-Ahli Dubai vs Al Qadsiah
|11.00 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Al-Nassr vs Al Sadd
|1.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Chapecoense vs Palmeiras
|4.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Millonarios vs Atlético Bucaramanga
|6.20 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
|América de Cali vs Deportivo Cali
|8.30 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
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