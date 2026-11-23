No falta mucho para conocer al primer club que ascenderá a la Liga 2 2027. Se viene la gran final entre ADA Jaén vs San Martín en choque de ida y vuelta, por lo que la FPF (Federación Peruana de Fútbol) anunció la fecha, hora y canal confirmado para disfrutar de estos primeros 90 minutos.

¿Cuándo juega ADA Jaén vs San Martín?

Este partido entre ADA Jaén vs San Martín por la ida de la final de la Liga 2 2026 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre en el Estadio Víctor Montoya Segura de Cajamarca. Ambos elencos darán todo de sí en busca de sacar ventaja en estos primeros 90 minutos.

¿A qué hora juega ADA Jaén vs San Martín?

El duelo entre las escuadras de ADA Jaén vs San Martín inicia a partir de las 3.00 p. m. hora local (8.00 p. m. hora GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver ADA Jaén vs San Martín?

La transmisión del partido entre ADA Jaén vs San Martín se verá por la señal en vivo de Bicolor+ a través de TV 360 de Bitel. De igual manera, podrás seguir todas las incidencias en la página web de Libero.pe.

Programación de la ida de la final de la Liga 2 2026.

La emoción de la Liga 2 2026 llega a su momento más esperado con el inicio de la gran final entre ADA Jaén y Universidad San Martín, dos equipos que buscarán dar el primer golpe en la disputa por el título y el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. El conjunto cajamarquino tendrá la ilusión de hacer respetar su localía y aprovechar el respaldo de su hinchada, mientras que el cuadro santo intentará imponer su experiencia y conseguir un resultado favorable que le permita afrontar con mayores opciones el compromiso de vuelta.

Se trata de una serie que promete emociones de principio a fin, pues ambos clubes saben que cualquier detalle puede marcar la diferencia en una definición de esta magnitud. ADA Jaén buscará aprovechar sus virtudes para tomar ventaja en el primer encuentro, pero San Martín llega con la consigna de demostrar por qué está entre los protagonistas de la temporada. Los primeros 90 minutos serán determinantes para empezar a encaminar al nuevo campeón de la Liga 2 2026.