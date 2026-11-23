La Liga 2 ya conoce a sus finalistas de la edición 2026. Universidad San Martín y ADA Jaén jugarán la definición por el título a partidos de ida y vuelta. Sin embargo, a pesar de que este torneo otorga dos cupos a la Primera División en 2027, ninguno tiene asegurado su ascenso para la próxima temporada.

Recordemos que ambos equipos ganaron de visita en el duelo de vuelta. Los 'santos' vencieron 1-0 a Unión Comercio en Tarapoto, mientras que la 'verde amarela' dio el golpe y se impuso también por la mínima diferencia a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo.

En un formato más lógico, el campeón y el subcampeón ya tienen asegurados sus boletos en la próxima edición de Liga 1, pero de cara a esta edición, el sistema de ascenso es diferente e incluso los dos equipos que perdieron las semifinales todavía tienen chances de llegar a Primera.

San Martín y ADA Jaén jugarán la final de la Liga 1 2026

¿Cómo se definen los ascendidos a Primera División desde la Liga 2?

El ganador de la final de la Liga 2 ascenderá directamente a la Primera División, mientras que el perdedor tendrá la opción de la denominada definición por el segundo lugar para continuar con el sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol peruano.

Los equipos que han perdido las semifinales jugarán un repechaje ida y vuelta, y el ganador se enfrentará al equipo que cayó en la final de la Liga 2, buscando el último cupo a la Primera División en la definición por el segundo lugar, este último a partido único.