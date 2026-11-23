Universitario de Deportes perdió ante Sport Huancayo y ambos clubes disputarán las semifinales. Resultado que terminó afectando a Sporting Cristal, que esperaba a que el cuadro crema derrote al Rojo Matador para así poder quedarse con el Torneo Clausura. Sin embargo, los celestes se quedaron sin la chance de pelear por la Liga 1 y terminaron con el cupo a la Copa Sudamericana de la siguiente temporada.

Tras esto, Diego Rebagliati señaló que Universitario no puede jactarse de ‘haber elegido’ a su rival, porque sigue un equipo que juega mal y que si no hubiese empatado los partidos ante Melgar y Sport Boys, en este momento, no estaría jugando las semifinales de la Liga 1 2026. Pero eso no es todo, porque el comentarista deportivo también se dirigió al hincha crema y les aconsejó que no pueden estar felices de haber dejado a Cristal fuera, porque el Rojo Matador llegará bastante agrandado al primer partido.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Universitario?

"Si la 'U' no saca el carácter con Melgar y con Boys en el Monumental, cuando perdía 2-0 los dos partidos, la 'U' ahora no estaría jugando ni semifinales. La 'U' está jugando semifinales solamente porque logró empatar esos 2 partidos, porque sino Melgar lo hubiera pasado y el semifinalista sería Melgar con Huancayo”, empezó diciendo Diego Rebagliati en 'Fútbol satélite'.

Luego, añadió que en la actualidad, Universitario únicamente puede aferrarse al carácter y a la garra del equipo tricampeón, porque en fútbol está en deuda.

Universitario perdió 4-1 ante Sport Huancayo.

"Pero la 'U' sigue siendo un equipo que juega mal, juega mal al fútbol este año. Así como durante el tricampeonato era un equipo que jugaba muy bien, casi imposible de ganar en el fútbol local, hoy en día a la 'U' lo único que se puede aferrar es al carácter, a la garra, al corazón del equipo tricampeón y al nivel individual de algunos futbolsitas", señaló.

Finalmente, le envió una 'chiquita' al hincha de Universitario que está feliz por haber eliminado a Sporting Cristal: "Esa lógica de 'ay no, el hincha de la 'U' que dice que gracioso dejamos a los pavos afuera y somos los vivos’, bueno, al rival lo agrandaste y le subiste la moral, algo que en el fútbol no se aconseja. Ahora Huancayo va a llegar agrandadísimo al partido del finde semana".