- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Universitario deja contundente comentario luego de vencer a Alianza Lima en Matute: "Casa"
Universitario dio de qué hablar tras dejar un rotundo comentario luego de derrotar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.
Universitario de Deportes le dio una enorme alegría a su numerosa hinchada tras salir campeón de la Liga Femenina 2026, luego de derrotar a Alianza Lima por 7-2 en la gran final. El último duelo se dio en Matute, por lo que las merengues dieron la vuelta olímpica en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. En ese aspecto, el cuadro de Ate dejó un rotundo comentario en sus redes sociales.
PUEDES VER: Hernán Barcos y su firme comentario sobre la goleada de Sport Huancayo ante Universitario
Resulta que, después de sumar su decimoprimera estrella a su palmarés, pero la segunda en la etapa profesional del fútbol femenino en nuestro país, la 'U' decidió presumir sus trofeos en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter. En una publicación, sorprendió con un fuerte mensaje dedicado a su afición.
Universitario festejó título de la Liga Femenina
“Nada como llegar a casa así”, indicó Universitario de Deportes, junto a una fotografía de sus jugadoras con la copa en las instalaciones del Estadio Monumental. De esta manera, en Ate siguen celebrando el triunfo obtenido sobre Alianza Lima, eterno rival al cual le malograron su tricampeonato.
Universitario celebró su título.
Es importante resaltar que la 'U' salió campeona sin jugar una final nacional, esto debido a que se llevó el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Con ello, el conjunto merengue también consiguió su clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores Femenina, siendo el único representante peruano.
Finalmente, y ampliando lo mencionado anteriormente, este es el segundo título profesional de Universitario desde que se creó la Liga Femenina. Alianza Lima sigue siendo el más campeón de este formato con un total de cuatro estrellas.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90