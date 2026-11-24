Universitario de Deportes le dio una enorme alegría a su numerosa hinchada tras salir campeón de la Liga Femenina 2026, luego de derrotar a Alianza Lima por 7-2 en la gran final. El último duelo se dio en Matute, por lo que las merengues dieron la vuelta olímpica en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. En ese aspecto, el cuadro de Ate dejó un rotundo comentario en sus redes sociales.

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Resulta que, después de sumar su decimoprimera estrella a su palmarés, pero la segunda en la etapa profesional del fútbol femenino en nuestro país, la 'U' decidió presumir sus trofeos en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter. En una publicación, sorprendió con un fuerte mensaje dedicado a su afición.

Universitario festejó título de la Liga Femenina

“ Nada como llegar a casa así ”, indicó Universitario de Deportes, junto a una fotografía de sus jugadoras con la copa en las instalaciones del Estadio Monumental. De esta manera, en Ate siguen celebrando el triunfo obtenido sobre Alianza Lima, eterno rival al cual le malograron su tricampeonato.

Universitario celebró su título.

Es importante resaltar que la 'U' salió campeona sin jugar una final nacional, esto debido a que se llevó el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Con ello, el conjunto merengue también consiguió su clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores Femenina, siendo el único representante peruano.

Finalmente, y ampliando lo mencionado anteriormente, este es el segundo título profesional de Universitario desde que se creó la Liga Femenina. Alianza Lima sigue siendo el más campeón de este formato con un total de cuatro estrellas.