Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Estudiantes vs. Flamengo juegan EN VIVO este jueves un partido de infarto por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Fox Sports y Telefe. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la tercera vez en este 2026 en la que los clubes Estudiantes y Flamengo se vean las caras en la Copa Libertadores. Y es que ambas instituciones estuvieron en la misma zona de la fase de grupos, donde el 'Mengao' quedó líder y el 'Pincha' en el segundo lugar. En los partidos entre sí, el conjunto brasileño logró empatar uno en La Plata y ganar el otro en Río de Janeiro.

Para llegar a esta instancia, Flamengo tuvo que eliminar en cuartos de final a Independiente del Valle de Ecuador, logrando un marcador global de 3-1. Por su parte, Estudiantes sorprendió a todos al dejar en el camino al poderoso Corinthians, al cual venció por 1-0 en tierras brasileñas tras empatar en el partido de ida.

Estudiantes vs. Flamengo: horario del partido de ida por Copa Libertadores

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Estudiantes vs. Flamengo, por la ida de las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

España: 02:30 a. m. (del viernes 11)

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo?

Argentina: Fox Sports, Telefe y Pluto TV

Brasil: CazéTV, ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN Premium, ESPN 5 y Chilevisión

Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefe (en YouTube)

México: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5, Disney Plus, Pluto TV y Telefe (en YouTube)

Estados Unidos y Canadá: beIN Sports y fuboTV

España: Vamos, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Estudiantes vs. Flamengo: pronóstico y cuánto paga en apuestas