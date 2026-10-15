¿Por qué Universitario juega la Libertadores Femenina si el último campeón nacional es Alianza Lima?

Universitario de Deportes representará a Perú en la edición de la Copa Libertadores Femenina 2026 y este jueves será su debut en el torneo que se disputa en Ecuador. Sin embargo, algunos seguidores del fútbol se preguntan por qué la 'U' accedió a este torneo si Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Femenina a nivel absoluto.

Cabe señalar que Universitario comparte el Grupo B junto a Belgrano, Independiente del Valle y Palmeiras; ante este último será su debut este jueves 15 de octubre, en el estadio Banco Guayaquil, recinto que se ubica en la ciudad de Quito.

La clasificación de la 'U' se dio gracias a las bases de la Liga Femenina 2025, que buscó premiar a los campeones del Apertura y Clausura. Alianza Lima se adjudicó el título del Apertura y clasificó a la Libertadores Femenina del año pasado.

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Femenina 2026

Asimismo, siempre tomando en cuenta lo realizado durante la temporada pasada, las 'Leonas' se llevaron el Torneo Clausura y se ganaron el derecho de participar en la Libertadores Femenina 2026, esto más allá de que luego perdieron la definición por el título nacional.

Cabe señalar que Universitario fue campeón del Apertura 2026, pero ese título no le otorgó ninguna clasificación al torneo continental y el cupo a la Libertadores Femenina 2027 será para el equipo que se lleve la presente liga nacional a nivel absoluto.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026