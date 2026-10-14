Universitario en el Torneo Clausura 2026: los puntos que necesita para salir campeón

Universitario de Deportes aún depende de sus propios resultados para seguir en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, el empate 2-2 ante Melgar en el Estadio Monumental le impidió capitalizar la derrota de Deportivo Garcilaso y quedarse con el primer lugar.

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¿Qué necesita Universitario para seguir en la pelea y ganar el Torneo Clausura 2026?

Después de jugarse las primeras 11 jornadas, aún restan 6 fechas y 18 puntos por disputarse. La 'U' conserva opciones de reacción, aunque para ello debe encadenar victorias en sus próximos encuentros y aguardar a que los conjuntos que la preceden dejen escapar puntos.

La ventaja es reducida: Universitario se encuentra a un punto del liderato y a cuatro unidades del octavo lugar, Alianza Lima. En ese contexto, la pelea por el Clausura sigue completamente abierta, aunque el margen de error ya es muy pequeño.

Universitario busca salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Además, hay un punto relevante: los cuatro equipos que están por encima de la 'U' suman 22 puntos. Por ello, una sola jornada con marcadores favorables podría modificar por completo el orden de la clasificación.

Tabla de Posiciones del Torneo Clausura hasta la fecha 11

POSICIÓN CLUB PJ DF PUNTOS 1. Sporting Cristal 11 11 22 2. Deportivo Garcilaso 11 11 22 3. Alianza Atlético 11 5 22 4. Sport Huancayo 11 4 22 5. Universitario 11 3 22 6. Juan Pablo II 11 8 21 7. FBC Melgar 11 7 19 8. Alianza Lima 11 5 19 9. Sport Boys 11 5 18 10. Cusco FC 11 4 18 11. Atlético Grau 11 1 11 12. Cienciano 11 -4 11 13. FC Cajamarca 11 -6 11 14. Comerciantes Unidos 11 -1 10 15. Los Chankas 11 -13 9 16. CD Moquegua 11 -12 7 17. ADT 11 -14 6 18. UTC 11 -14 -3

¿Cuántos puntos necesita sumar la 'U' en las seis fechas restantes?

Universitario acumula 21 puntos de 33 posibles, tras registrar seis triunfos, tres igualdades y dos caídas. Su meta pasa por alcanzar una puntuación que le permita superar a los cuatro equipos que comparten el liderato.

18 puntos: ganar los 6 partidos y terminaría con 39 puntos. Es el escenario ideal para presionar a todos los líderes.

15 puntos: cinco victorias y una derrota. Llegaría con 36 puntos. Seguiría con opciones, pero dependería mucho de los tropiezos de sus rivales.

13 puntos: cuatro victorias, un empate y una derrota. Llegaría con 34 puntos y podría mantenerse en carrera, pero necesitaría una combinación favorable de resultados ajenos.

Estas son proyecciones matemáticas, no resultados que aseguren el título. El actual líder suma 22 puntos y aún dispone de 18 en juego, de modo que podría cerrar con 40 si logra imponerse en todos los encuentros que le quedan.

Universitario de Deportes tendrá que aspirar, al menos, a cosechar 15 de los 18 puntos en juego y, de ser posible, a imponerse en los seis partidos. En un campeonato tan ajustado, cualquier empate puede traducirse en una ocasión desaprovechada.

Los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2026