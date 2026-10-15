José Soto, DT de CD Moquegua, rotundo sobre enfrentar a Alianza Lima y Universitario: "Complicados"

José Soto, exfutbolista y entrenador de fútbol, fue anunciado como nuevo DT del club CD Moquegua. El popular 'Pepe' tendrá la difícil tarea de ayudar al cuadro moqueguano a mantener la categoría y evitar el descenso a la Liga 2 en 2027. Tras su llegada al club para el inicio de sus labores al mando del primer equipo, el experimentado estratega dio sus impresiones sobre los próximos rivales que tendrá en la recta final del Torneo Clausura. En ese sentido, hizo mención especial a los dos grandes: Alianza Lima y Universitario.

José Soto, nuevo DT de CD Moquegua, rotundo sobre enfrentar a Alianza Lima y Universitario

En entrevista para el programa 'Modo Fútbol', el entrenador analizó el complicado fixture de CD Moquegua en los seis partidos que le quedan para salvar la categoría y confesó que será duro enfrentar tanto a la 'U' como a Alianza Lima, pero se mostró optimista en conseguir resultados positivos ante los 'compadres'.

"Nos toca Cajamarca que es rival directo, viene Alianza que está peleando el campeonato, luego vamos a Tarma con otro rival directo. Viene Chankas y después viene Universitario, rivales complicados pero yo creo en el plantel, hay muy buenos jugadores”, manifestó Soto ante el citado medio.

'Pepe' Soto es nuevo entrenador de CD Moquegua

¿Cuándo juega CD Moquegua con Alianza Lima y Universitario?

Vale precisar que 'Pepe' Soto y CD Moquegua enfrentarán a Alianza Lima en la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido está programado para el próximo domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. en el Estadio 25 de noviembre. Posteriormente, los moqueguanos visitarán a Universitario en la fecha 16.

¿Cómo va CD Moquegua en la Liga 1 2026?

Actualmente, CD Moquegua marcha en la penúltima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con 25 puntos al igual que ADT, a un punto de igualar a FC Cajamarca (26) y a seis unidades de Comerciantes Unidos (31). En cuanto a la tabla del Clausura, el club marcha en el puesto 16 con apenas 7 unidades.