Liga 1 2026: así se jugará la fecha 12 del Torneo Clausura y qué está en juego

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una etapa decisiva y la fecha 12 promete movimientos importantes en la lucha por el título. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo comparten la cima con 22 puntos, mientras que Universitario de Deportes los sigue de cerca con 21 unidades. La jornada se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre y tendrá nueve partidos que podrían cambiar el panorama de la clasificación. Revisa la programación completa, los horarios y los encuentros que concentrarán la atención de los hinchas.

Programación fecha 12 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Sport Huancayo vs Cusco FC - 1:00 pm.

Los Chankas vs ADT - 3.30 pm.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Juan Pablo II vs Sport Boys - 3.00 pm.

Melgar vs Deportivo Garcilaso - 6.00 pm.

Alianza Lima vs Atlético Grau - 8.30 pm.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos - 11.00 am.

FC Cajamarca vs CD Moquegua - 1.15 pm.

Alianza Atlético vs Universitario - 3.30 pm.

Cienciano vs UTC - 6.30 pm.

¿Qué se juega esta fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Uno de los equipos que tendrá protagonismo es Sporting Cristal, que es el actual líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los celestes encadenan cuatro victorias seguidas en el certamen y ahora recibirán en casa a Comerciantes Unidos con la consigna de sumar tres puntos. El equipo de Roberto Mosquera depende de sí mismo para ser campeón, por lo que es claro que la victoria le permitirá seguir en lo más alto.

Del mismo modo, Alianza Lima, líder de la Tabla Acumulada, buscará respetar su localía en Matute cuando reciba a Atlético Grau. Los blanquiazules aseguraron prácticamente su presencia en la final de los playoffs, pero ahora tienen aún posibilidades de evitar una definición si tropiezan los rimenses.

Por su parte, Universitario solo está a un punto del líder y tendrá que batallar en Trujillo cuando enfrente a Alianza Atlético. El Vendaval atraviesa un gran momento y espera hacerse fuerte en un campo que suele ser una alternativa para diversos cotejos de Liga 1.

Finalmente, y no por ello menos importante, FC Cajamarca y CD Moquegua afrontarán un choque clave por la lucha del descenso. Ambos equipos están complicados en la clasificación, por lo que será un duelo clave para las aspiraciones de cada plantel.