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Descenso en la Liga 1: cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse
La lucha por evitar el descenso en la Liga 1 2026 se intensifica tras la fecha 11 del Torneo Clausura. Quedan seis jornadas y la tensión aumenta entre los equipos en riesgo.
Tras completarse la fecha 11 del Torneo Clausura, la pelea por evitar el descenso en la Liga 1 2026 ingresa en una fase determinante. Restan seis jornadas, que representan 18 puntos por jugar, y dos equipos bajarán de categoría según su posición en la tabla acumulada.
¿Cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse del descenso en la Liga 1 2026?
La lucha involucra a tres equipos especialmente comprometidos: FC Cajamarca, ADT y CD Moquegua. No obstante, UTC atraviesa un escenario mucho más delicado, mientras que Comerciantes Unidos aún no puede relajarse, pese a mantenerse fuera de la zona de descenso.
Así está la tabla acumulada en la lucha por no descender
|POSICIÓN
|CLUB
|PUNTOS
|SITUACIÓN
|13.
|Atlético Grau
|33
|Más tranquilo
|14.
|Comerciantes Unidos
|31
|Riesgo moderado
|15.
|FC Cajamarca
|26
|En peligro
|16.
|ADT
|25
|En zona de descenso
|17.
|CD Moquegua
|25
|En zona de descenso
|18.
|UTC
|10
|Muy comprometido
Los dos equipos que cierren la clasificación acumulada al final de la temporada bajarán a la Liga 2. En ese escenario, ADT y CD Moquegua se encuentran ahora en puestos de descenso, aunque FC Cajamarca sigue muy próximo a esa zona. UTC, por su parte, ocupa el último lugar con una diferencia amplia.
ADT, UTC, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por salvarse del descenso de la Liga 1 2026
¿Qué necesita cada club para salvarse del descenso de la Liga 1 2026?
- FC Cajamarca (15.º puesto, 26 puntos y puntaje máximo posible: 44 puntos)
Está apenas un punto por encima de la zona de descenso. Su próximo partido frente a CD Moquegua es clave porque se enfrenta directamente con uno de sus rivales por la permanencia. Ganar supondría alejar a un competidor y reforzar sus posibilidades de quedarse en Primera.
¿Qué necesita? Sumar desde la próxima fecha (12), especialmente en los enfrentamientos directos. Llegar a unos 35-38 puntos sería una referencia de seguridad más razonable, aunque no garantiza la permanencia: dependerá de los resultados de los demás.
- ADT (16.º puesto, 25 puntos y puntaje máximo posible: 43 puntos)
Está empatado en puntos con CD Moquegua, pero lo supera por diferencia de goles. Su empate 0-0 con FC Cajamarca en la fecha 11 le permitió sumar, aunque no consiguió el impulso que necesitaba.
¿Qué necesita? Ganar los partidos contra rivales directos y aprovechar su localía. El encuentro frente a CD Moquegua en la fecha 14 puede ser determinante. También tendrá que buscar puntos ante Atlético Grau y Comerciantes Unidos, rivales que están por encima en la tabla.
- CD Moquegua (17.º puesto, 25 puntos y puntaje máximo posible: 43 puntos)
Actualmente ocupa uno de los dos puestos de descenso. Su derrota por 2-0 ante Cienciano agravó su situación y dejó en evidencia la urgencia de sumar. Además, tiene una diferencia de goles de -19, peor que la de ADT y FC Cajamarca.
¿Qué necesita? Recuperarse ante FC Cajamarca en la fecha 12. Después, tendrá compromisos exigentes ante Alianza Lima y Los Chankas, por lo que sumar en los enfrentamientos directos será fundamental. También necesita mejorar su diferencia de goles para no verse perjudicado si termina igualado en puntos.
- UTC (18.º puesto, 10 puntos y puntaje máximo posible: 28 puntos)
Es el equipo con el panorama más complicado. Su puntuación incluye una sanción de diez puntos: en el campo suma 20, pero aparece con solo 10 en la clasificación oficial. Incluso si gana sus seis encuentros restantes, alcanzaría 28 puntos.
¿Qué necesita? Ganar prácticamente todo lo que queda y esperar que al menos dos rivales directos pierdan muchos puntos. Su duelo ante FC Cajamarca en la fecha 14 será especialmente importante, al igual que los partidos contra ADT y CD Moquegua en la recta final