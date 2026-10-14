Descenso en la Liga 1: cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse

Tras completarse la fecha 11 del Torneo Clausura, la pelea por evitar el descenso en la Liga 1 2026 ingresa en una fase determinante. Restan seis jornadas, que representan 18 puntos por jugar, y dos equipos bajarán de categoría según su posición en la tabla acumulada.

¿Cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse del descenso en la Liga 1 2026?

La lucha involucra a tres equipos especialmente comprometidos: FC Cajamarca, ADT y CD Moquegua. No obstante, UTC atraviesa un escenario mucho más delicado, mientras que Comerciantes Unidos aún no puede relajarse, pese a mantenerse fuera de la zona de descenso.

Así está la tabla acumulada en la lucha por no descender

POSICIÓN CLUB PUNTOS SITUACIÓN 13. Atlético Grau 33 Más tranquilo 14. Comerciantes Unidos 31 Riesgo moderado 15. FC Cajamarca 26 En peligro 16. ADT 25 En zona de descenso 17. CD Moquegua 25 En zona de descenso 18. UTC 10 Muy comprometido

Los dos equipos que cierren la clasificación acumulada al final de la temporada bajarán a la Liga 2. En ese escenario, ADT y CD Moquegua se encuentran ahora en puestos de descenso, aunque FC Cajamarca sigue muy próximo a esa zona. UTC, por su parte, ocupa el último lugar con una diferencia amplia.

ADT, UTC, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por salvarse del descenso de la Liga 1 2026

¿Qué necesita cada club para salvarse del descenso de la Liga 1 2026?

FC Cajamarca (15.º puesto, 26 puntos y puntaje máximo posible: 44 puntos)

Está apenas un punto por encima de la zona de descenso. Su próximo partido frente a CD Moquegua es clave porque se enfrenta directamente con uno de sus rivales por la permanencia. Ganar supondría alejar a un competidor y reforzar sus posibilidades de quedarse en Primera.

¿Qué necesita? Sumar desde la próxima fecha (12), especialmente en los enfrentamientos directos. Llegar a unos 35-38 puntos sería una referencia de seguridad más razonable, aunque no garantiza la permanencia: dependerá de los resultados de los demás.

ADT (16.º puesto, 25 puntos y puntaje máximo posible: 43 puntos)

Está empatado en puntos con CD Moquegua, pero lo supera por diferencia de goles. Su empate 0-0 con FC Cajamarca en la fecha 11 le permitió sumar, aunque no consiguió el impulso que necesitaba.

¿Qué necesita? Ganar los partidos contra rivales directos y aprovechar su localía. El encuentro frente a CD Moquegua en la fecha 14 puede ser determinante. También tendrá que buscar puntos ante Atlético Grau y Comerciantes Unidos, rivales que están por encima en la tabla.

CD Moquegua (17.º puesto, 25 puntos y puntaje máximo posible: 43 puntos)

Actualmente ocupa uno de los dos puestos de descenso. Su derrota por 2-0 ante Cienciano agravó su situación y dejó en evidencia la urgencia de sumar. Además, tiene una diferencia de goles de -19, peor que la de ADT y FC Cajamarca.

¿Qué necesita? Recuperarse ante FC Cajamarca en la fecha 12. Después, tendrá compromisos exigentes ante Alianza Lima y Los Chankas, por lo que sumar en los enfrentamientos directos será fundamental. También necesita mejorar su diferencia de goles para no verse perjudicado si termina igualado en puntos.

UTC (18.º puesto, 10 puntos y puntaje máximo posible: 28 puntos)

Es el equipo con el panorama más complicado. Su puntuación incluye una sanción de diez puntos: en el campo suma 20, pero aparece con solo 10 en la clasificación oficial. Incluso si gana sus seis encuentros restantes, alcanzaría 28 puntos.

¿Qué necesita? Ganar prácticamente todo lo que queda y esperar que al menos dos rivales directos pierdan muchos puntos. Su duelo ante FC Cajamarca en la fecha 14 será especialmente importante, al igual que los partidos contra ADT y CD Moquegua en la recta final