Próximo partido de Alianza Lima por Torneo Clausura: cuándo juega, hora y canal ante CD Moquegua

Alianza Lima se medirá con CD Moquegua en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio 25 de Noviembre. Conoce cuándo se jugará, a qué hora será y por qué canal podrás seguir este atractivo y decisivo partido, que empieza a definir el rumbo del cuadro blanquiazul en el campeonato peruano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura?

Alianza Lima jugará el domingo 25 de octubre como visitante frente a CD Moquegua, en una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo blanquiazul intentará imponerse al conjunto local para seguir siendo uno de los líderes del segundo campeonato del año.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua está previsto para jugarse a la 1.15 p. m., hora peruana; no obstante, a continuación te ofrecemos los distintos horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.15 p. m.

México y Honduras: 12.15 p. m.

Estados Unidos: 2.15 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.15 a. m. (Los Ángeles)

España: 8.15 p. m.

Canales para ver Alianza Lima vs CD Moquegua por el Clausura

El encuentro entre Alianza Lima y CD Moquegua, válido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se podrá ver en exclusiva a través de L1 MAX. Los hinchas que deseen seguir las incidencias del compromiso por televisión deberán sintonizar esta señal deportiva, disponible en diferentes servicios de cable del país.

En DSPORTS, la transmisión estará disponible en los canales 604 SD y 1604 HD; en Movistar TV, mediante las señales 14 SD y 714 HD. Por su parte, los usuarios de Claro TV podrán acceder a través de los canales 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable estará habilitada la señal del canal 12. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante otros operadores autorizados, como Win TV, Mi Fibra y Wow.

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