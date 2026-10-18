Guede rotundo sobre Piero Cari tras su rendimiento en el Alianza Lima vs Grau: "No me dejó nada"

Piero Cari volvió a jugar con la camiseta de Alianza Lima ante Atlético Grau luego de varios partidos en donde no fue considerado por el técnico Pablo Guede. Tras ello, el mismo entrenador salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el rendimiento del volante peruano.

Pablo Guede dio fuerte comentario sobre Piero Cari tras su presencia en el Alianza Lima vs Atlético Grau

En conferencia de prensa, Guede fue consultado sobre la presencia de Cari en su regreso a Alianza ante Atlético Grau, a lo que el entrenador argentino dejó en claro que no rescata nada del volante peruano y aseguró que debe seguir entrenando para seguir siendo convocado y tener minutos en el once titular.

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“Se genera mucho, se habla mucho y sé que hay muchos intereses para que juegue uno u otro. Pero el jugador tiene que trabajar, tiene que romperse el alma día a día, tiene que correr para atrás. Así que no me dejó nada; tiene que seguir trabajando", afirmó.

Además, Pablo Guede cuestionó que los periodistas hablen tanto en nombre de los jugadores y reclamen de forma constante que estén en el campo; no obstante, dejó claro que su inclusión dependerá del esfuerzo que demuestre en los entrenamientos de Alianza.