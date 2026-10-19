Alianza Lima pierde a figura de casi 1 millón de euros para el partido contra CD Moquegua

Alianza Lima jugará ante CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre, sin embargo, no podrá contar con la presencia de un jugador valorizado en casi un millón de euros debido a una fuerte lesión: estamos hablando de Mateo Antoni.

Alianza Lima pierde a futbolista de casi 1 millón de euros para el partido ante CD Moquegua

La periodista Ana Lucía Rodríguez reveló en su programa 'Hablemos de Max' de L1MAX que Antoni será baja de Alianza para el encuentro ante CD Moquegua debido a una lesión en la rodilla, que se le complicó en el encuentro ante Atlético Grau.

Mateo Antoni será baja de Alianza Lima para enfrentar a CD Moquegua

“La novedad de Mateo Antoni es que le realizaron exámenes y exactamente no hay un resultado. Lo del uruguayo es en la rodilla y la información que tengo es que no va a llegar al partido contra CD Moquegua. No es una lesión sencilla en la rodilla, tengo entendido que se le complicó como una especie de palanca y es medio complicado. Es bien difícil que llegue al próximo partido”, afirmó.

Aunque todavía no se han difundido resultados oficiales sobre la gravedad de la lesión de Mateo Antoni, se prevé que Alianza Lima dé a conocer los exámenes para precisar qué afección presenta el defensor uruguayo.

Cabe señalar que el defensa uruguayo está tasado en el mercado en 650 mil euros, una cifra superior a la que tenía cuando regresó al club blanquiazul a comienzos de año, momento en el que su valor era de 550 mil euros.

¿Cómo le va a Mateo Antoni en Alianza Lima?

Mateo Antoni llegó a Alianza Lima en 2026 mediante una cesión procedente de Argentinos Jrs. A lo largo de esta temporada, el uruguayo participó en 15 de los 17 encuentros posibles del Torneo Apertura y resultó una pieza importante en el planteamiento de Pablo Guede para conquistar el primer campeonato.

Asimismo, de cara al Clausura 2026, el zaguero ya participó en 11 de los 12 partidos, convirtió 1 gol y apunta a ser una pieza clave en la disputa del campeonato 2026 de la Liga 1.