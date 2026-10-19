Alianza Lima tiene en Paolo Guerrero a una de sus figuras vivas y actualmente jugando en el club; sin embargo, su continuidad en el equipo se viene manejando debido a que al final de la Liga 1 2026 acaba su contrato y él mismo reveló que es su última temporada como jugador. Ante ello, Alfredo Arosemena, gerente general del club íntimo, habló sobre la continuidad del delantero y dio fuertes revelaciones.

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Alianza Lima habló sobre el futuro de Paolo Guerrero al término de la Liga 1 2026

En conversación con el programa 'Fútbol Como Cancha' de Radio Programas del Perú (RPP), Arosemena, directivo de Alianza, fue consultado sobre la continuidad de Guerrero al finalizar la Liga 1 2026, ya que a fin de temporada acaba su contrato.

El gerente general del cuadro blanquiazul afirmó que viene conversando con el delantero de 42 años; sin embargo, no puede afirmar nada al respecto sobre su continuidad, ya que todo depende de él mismo: retirarse del fútbol o seguir vinculado al equipo de La Victoria.

Video: RPP

"Con Paolo Guerrero hemos conversado, pero no sobre una renovación porque estamos enfocados en los objetivos a final de año. Lamentablemente tiene una lesión y para nosotros es una pena, pero pese a ello siempre está presente con sus compañeros y todo el comando técnico. Todavía no hemos hablado nada de su continuidad y dependerá de lo que él quiera", afirmó.

Por otra parte, Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, señaló que lamenta profundamente el desgarro sufrido por Paolo Guerrero, que lo deja fuera de las últimas jornadas del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y de una eventual final nacional.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero en Alianza Lima este 2026?

Paolo Guerrero disputó 13 de los 17 partidos posibles en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y marcó 4 goles, siendo una pieza importante para Pablo Guede en la conquista del primer campeonato. No obstante, su situación cambió en el Clausura, donde una lesión de consideración lo limitó a solo 6 de 12 encuentros y lo dejó fuera de partidos decisivos, entre ellos los de las últimas jornadas que se vienen disputando.