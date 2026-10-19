Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, reveló el futuro de Jairo Vélez y Eryc Castillo: "Conversando"

Alianza Lima ha acertado con varias de sus contrataciones y dos de ellas son Jairo Vélez y Eryc Castillo, que llegaron esta y la temporada pasada al club respectivamente. En esa línea, y ante la duda de la hinchada, Alfredo Arosemena, gerente general del club, se pronunció sobre la continuidad de los dos ecuatorianos.

En diálogo con RPP, el mencionado directivo fue consultado por diversos temas del conjunto blanquiazul, pero sobre todo por el contrato que tienen algunos de sus elementos, ya que la Liga 1 2026 va llegando a su final y la afición pedirá incorporaciones cuando abra el libro de pases.

"Jairo Vélez, Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Alejandro Duarte tienen contrato hasta fines del 2028. Se viene conversando con otros jugadores también para su renovación", indicó Alfredo Arosemena, dejando clara la situación de los jugadores.

Eryc Castillo es el futbolista más influyente en Alianza Lima.

Con ello, se confirmó que hay conversaciones para ampliar el vínculo de algunos elementos en Alianza Lima, sobre todo de aquellos que vienen destacando. No se sabe si Duarte también está en planes de renovación a raíz de los errores que ha mostrado en las últimas semanas.

Alfredo Arosemena habló de Paolo Guerrero

"Con Paolo Guerrero hemos conversado, pero no sobre una renovación, depende de lo que él quiera. Es una pena su lesión, pero pese a ello siempre está presente con sus compañeros", indicó el gerente general del club.