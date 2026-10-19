Alianza Lima celebra: blanquiazules recibieron puntos de bonificación y son líderes del torneo

Mientras que los hinchas de Alianza Lima están pendientes del 100% de lo que viene haciendo el equipo comandado por Pablo Guede en la Liga 1 2026, la institución deportiva recibió una sensacional noticia debido a que le dieron dos puntos adicionales en la tabla de posiciones y es líder del campeonato nacional.

Aunque, es importante precisar que se trata del elenco que actualmente se encuentra participando de la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. La información fue compartida en una publicación por el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales.

"Los potrillos de la Liga 3 clasificaron como líderes de su grupo con 35 puntos y tendrán dos puntos de bonificación en la siguiente etapa", indicó el mencionado comunicador. De esta forma, queda claro que los íntimos van con todo por el ascenso a la segunda división del fútbol peruano.

Alianza Lima en la Liga 3. Foto: Gerson Cuba.

Vale precisar que únicamente el campeón del torneo clasifica a la Liga 2, por lo que Alianza Lima tiene la oportunidad de disputar tanto la segunda como primera división de nuestro balompié en paralelo. Recordemos que la reserva del club es la que se encuentra disputando este certamen, ya que el primer equipo está en la Liga 1.

Fixture de Alianza Lima en la Liga 3

FECHA 1 | sábado 24 de octubre

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes | Complejo Deportivo Campo Mar



FECHA 2 | miércoles 28 de octubre

Alianza Lima vs. Juan Aurich | Complejo Deportivo EGB



FECHA 3 | 31 de octubre o 1 de noviembre

Juventud Cautivo vs. Alianza Lima | Municipal William Chiroque Távara (Piura)

FECHA 4 | miércoles 4 de noviembre

Juan Aurich vs. Alianza Lima | Carlos Samamé Cáceres (Ferreñafe)

FECHA 5 | 7 u 8 de noviembre

Alianza Lima vs. Juventud Cautivo | Complejo Deportivo EGB



FECHA 6 | 14 o 15 de noviembre