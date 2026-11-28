Universitario de Deportes está totalmente centrado en salir campeón de la Liga 1 2026 para obtener el histórico 'Tetra' del fútbol peruano, hazaña que Alianza Lima asegura haber logrado en 1934 y que desde ahí ningún otro club ha podido conseguir. En medio de todo ello, a nivel institucional, los cremas han tenido una enorme alegría al conocer que clasificaron a la gran final del fútbol peruano.

Resulta que, de acuerdo a información revelada por la misma institución deportiva en su cuenta oficial de 'X', una de sus divisiones menores obtuvo un tremendo triunfo sobre Sporting Cristal en condición de visitante y logró acceder a la definición por el título gracias a su marcador global. Ello ha generado algarabía entre los aficionados más fieles del elenco merengue.

"¡Finalistas con garra!", indicó Universitario de Deportes en redes sociales, resaltando que su categoría 2010 venció 2-1 al cuadro del Rímac en la semifinal de vuelta con goles de Mathias Chang y Jean Franco Trujillo , luego de haber igualado 2-2 en la ida. Gracias al global de 4-3, los de Ate clasificaron a la gran final del Torneo Élite Federación Oro 2026.

Universitario de Deportes y su plantel categoría 2010.

Recordemos que este tipo de certámenes, organizados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tienen como misión principal promover el deporte en los más jóvenes para que tomen ritmo y puedan ser ascendidos a los planteles principales de sus respectivas instituciones, o quizá marcharse a algún elenco del extranjero.

Plantel principal de Universitario visita a Sport Huancayo

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo este domingo 29 de noviembre desde las 3.00 p. m. en el IPD de Huancayo, por la primera semifinal de la Liga 1 2026. El encuentro contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional. Este canal podrás sintonizar en DSPORTS y Movistar Deportes, así como en DGO y Movistar Play vía streaming.