Sporting Cristal ha tenido en sus filas a diversos jugadores que marcaron huella en el equipo conquistando títulos, aunque otros se marcharon de la institución sin pena ni gloria. Uno de ellos fue Quembol Guadalupe, quien acaba de sorprender a todos los hinchas en el mercado de pases tras ser anunciado oficialmente por un club rival para la Liga 1 2027.

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Quembol Guadalupe, ex Sporting Cristal, firmó por rival de Liga 1

Quembol Guadalupe fue uno de los jugadores más destacados que formó Sporting Cristal en los últimos años. Sin embargo, dejó el club a inicios de año y continuó su carrera en Deportivo Llacuabamba, equipo de la Liga 2. Ahora, el defensa nacional afrontará un nuevo reto tras confirmarse su llegada a Chankas CYC.

La noticia fue anunciada por el cuadro andahuaylino, que le dio la bienvenida al zaguero como nuevo integrante de su plantel para disputar la Liga 1 2027 y buscar alcanzar sus objetivos en la temporada.

Quembol Guadalupe, ex Sporting Cristal, es nuevo fichaje de Los Chankas.

“ ¡Un nuevo guerrero llega a Andahuaylas! Damos la bienvenida a Quembol Guadalupe, defensor central que se incorpora a nuestro plantel para afrontar los desafíos de la temporada 2027 ”, mencionaron.

Del mismo modo, el club expresó su entusiasmo por verlo defender la camiseta de los ‘Guerreros’ y destacó las características del futbolista, que considera importantes para fortalecer su plantel.

“Juventud, fortaleza y proyección defensiva serán parte de esta nueva etapa en la que buscaremos alcanzar grandes objetivos. ¡Vamos juntos por el sueño!”, remarcaron en su publicación.

Quembol Guadalupe y su paso por Sporting Cristal

Quembol Guadalupe se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal hasta que dejó el club para fichar por Orlando City en 2020. Sin embargo, en 2022 puso fin a su etapa en el equipo estadounidense y permaneció como agente libre hasta su regreso a La Florida en 2024.

Desde entonces, el defensa nacional inició una serie de préstamos por parte del cuadro cervecero a otros clubes del fútbol peruano, hasta que se produjo su salida definitiva a inicios de 2026. Esto ocurrió debido a que nunca logró consolidarse en el equipo y, por el contrario, recibió críticas de los hinchas.