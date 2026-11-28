Sporting Cristal planifica su plantel para la siguiente temporada y una de las dudas en los hinchas es sobre el futuro de Irven Ávila. El delantero nacional ha sido criticado por su desempeño, aunque no deja de ser un referente para la institución. Precisamente, recientemente se reveló que la directiva ya tomó una decisión con la continuidad del delantero.

Sporting Cristal tomó determinante decisión con el futuro de Irven Ávila

Durante el programa ‘Los Reba’, el periodista Denilson Barrenechea respondió a las consultas sobre el futuro del experimentado atacante y reveló que la intención de Sporting Cristal es que pueda retirarse del fútbol profesional defendiendo la camiseta celeste.

En ese sentido, señaló que su continuidad en el plantel no está descartada y que es un tema que se viene debatiendo internamente. Sin embargo, remarcó que el club no quiere verlo defender otra camiseta.

Sporting Cristal desea que Irven Ávila se retire como celeste.

“ Hay un plan institucional con él de que se retire en el club. Entonces, tampoco es que esté descartada su continuidad para nada. Es algo que se está resolviendo y algo que están debatiendo aún , pero la idea es que se retire en Sporting Cristal. No quieren que termine su carrera en otro lado”, sostuvo el periodista deportivo.

De esta manera, todo hace indicar que el ‘Cholito’ podría mantenerse al menos una temporada más en Sporting Cristal, a menos que decida ponerle fin a su carrera profesional al término de la presente campaña. Cabe resaltar que su vínculo contractual concluirá a fines de este año.

Números de Irven Ávila en este 2026

Irven Ávila, a sus 36 años, sigue teniendo una gran regularidad en Sporting Cristal, aunque es principalmente considerado como un revulsivo. En esta temporada, logró disputar 32 partidos, donde marcó tres goles y aportó con cuatro asistencias, entre todas las competiciones.