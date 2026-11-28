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Universitario recibe alarmante noticia sobre Lapadula previo a la semifinal con Sport Huancayo: "Desgarro"
El delantero ítalo-peruano encendió las alarmas en Universitario tras revelarse mayor información sobre su estado físico previo al partido en Huancayo.
Universitario visitará a Sport Huancayo por el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. Los cremas tendrán la difícil misión de sacar un resultado positivo en la Incontrastable para poder definir la serie en condición de locales. A pocas horas del trascendental compromiso, las alarmas se encendieron en Ate luego que en las últimas horas se revelara mayor información sobre el estado físico de una de sus figuras: se trata de Gianluca Lapadula.
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Universitario recibe alarmante noticia sobre Lapadula previo a la semifinal contra Sport Huancayo
Según información del comentarista deportivo Diego Rebagliati, Gianluca Lapadula está prácticamente descartado para el primer encuentro ante el ‘Rojo Matador’. El ‘Bambino de Los Andes’ tendría un desgarro que le habría impedido entrenar con normalidad durante la semana y sería baja en el ataque crema.
"Lapadula está casi descartado para jugar, aparentemente no ha entrenado a lo largo de la semana, era un desgarro, más profundo. Jugaría Alzugaray junto a Valera", señaló Rebagliati durante la última emisión del programa 'Al Ángulo'.
Gianluca Lapadula no jugaría ante Sport Huancayo
Como se recuerda, Lapadula terminó sentido en el último amistoso internacional de la selección peruana ante Bolivia el pasado 11 de noviembre en Matute. Debido a ello, se perdió la última fecha del Torneo Clausura, donde los merengues sufrieron una humillante goleada por 4-1 a manos de los huancaínos.
En principio, se creía que el delantero ítalo-peruano había sufrido una distensión muscular y podría recuperarse a tiempo para el primer partido de semifinales; no obstante, con la información de Rebagliati, 'Lapagol' sería nuevamente baja en la 'U' al tratarse de una lesión más compleja.
La posible ausencia de Lapadula representa un duro contratiempo para Universitario, que perdería una de sus principales alternativas ofensivas en una instancia decisiva de la temporada. Ahora, el comando técnico deberá evaluar las opciones disponibles para afrontar el primer duelo ante Sport Huancayo. Todo indicaría que Lisandro Alzugaray sería el elegido para reemplazar al seleccionado nacional.
Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales
- Sport Huancayo vs Universitario: 29/11/26 / 3.00 p. m. / Estadio IPD de Huancayo / Partido de ida.
- Universitario vs Sport Huancayo: 4/12/26 / 8.30 p. m. / Estadio Monumental de Ate / Partido de vuelta.
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