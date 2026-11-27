Momento de ver un partidazo entre las escuadras de Real Madrid vs Alavés correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho cotejo se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. horas de España) con la transmisión de ESPN 2 y Disney Plus.

Real Madrid vs Alavés protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El conjunto blanco afrontará este compromiso con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato y no ceder terreno frente a sus principales rivales. En el Santiago Bernabéu, los dirigidos por su entrenador buscarán imponer condiciones desde el primer minuto, aprovechando su jerarquía individual y el respaldo de su afición para conseguir una victoria que puede resultar determinante en sus aspiraciones ligueras.

Por su parte, el Alavés llegará con la intención de dar el golpe como visitante y complicar los planes del cuadro madridista. El equipo buscará aprovechar cualquier espacio que deje su rival, mantener el orden defensivo y ser efectivo en sus oportunidades de ataque.

Se espera un partido intenso, con un Real Madrid protagonista y un Alavés dispuesto a competir cada balón durante los 90 minutos. Los locales se juegan mucho más que tres puntos, pues necesitan seguir firmes en la lucha por el título de LaLiga, mientras que los visitantes intentarán sumar para mejorar su posición en la clasificación y alejarse de cualquier complicación. La eficacia frente al arco y la capacidad para controlar los momentos del encuentro serán factores determinantes en este choque.

Real Madrid y Alavés afrontarán un duelo interesante por LaLiga.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid y Alavés se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambos elencos darán todo de sí en los 90 minutos, por lo que se espera un choque de alta intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

El choque entre Real Madrid y Alavés por LaLiga inicia a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. horas de España). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés EN VIVO?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Alavés se verá en la señal en vivo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en Disney Plus y DGO a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Kylian Mbappé y Yan Diomande.

Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Antonio Blanco, Pablo Ibañez, Ander Guevara, Toni Martinez, Lucas Boyé, Abderrahman Rebbach y Ángel Pérez.

Real Madrid vs Alavés: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alavés en esta jornada de LaLiga EA Sports. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS REAL MADRID EMPATE ALAVÉS Betsson 1.11 9.00 22.00 Betano 1.16 9.25 19.50 Caliente 1.12 10.50 19.00 1XBet 1.15 9.90 21.00 Doradobet 1.12 9.00 20.00

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