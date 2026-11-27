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¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés y dónde ver partido por LaLiga?
Real Madrid se enfrenta al Alavés el sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, por LaLiga. Repasa horarios y canales para que no te pierdas el encuentro.
Real Madrid se enfrenta a Alavés en partido correspondiente a la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el estadio Santiago Bernabéu, que promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
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¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?
El duelo entre Real Madrid y Alavés se juega este sábado 28 de noviembre, en el imponente estadio Santiago Bernabéu.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15.00
- Bolivia y Venezuela: 16.00
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00
- México y Honduras: 14.00
- Estados Unidos: 15.00 (Miami y Nueva York / EST) y 12.00 (Los Ángeles / PST)
- España: 21.00 (CET)
¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?
En Sudamérica, el partido entre Real Madrid y Alavés será transmitido por la señal de ESPN, además estará disponible ONLINE en la plataforma Disney Plus.
Real Madrid vs Alavés: previa del partido
Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Los dirigidos por José Mourinho buscarán mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato español ante un conjunto visitante que llega motivado tras conseguir una victoria en su último compromiso.
El cuadro Merengue ocupa el segundo lugar de LaLiga con 33 puntos —a tres unidades del líder Barcelona (36)— luego de remontar 2-1 al Celta de Vigo con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí. Asimismo, los Blancos lideran con puntaje perfecto (15 de 15) la fase de liga de la Champions League tras golear 5-1 al PSV Eindhoven, con doblete de Kylian Mbappé y tantos de Federico Valverde, Bellingham y Vinícius Júnior.
Real Madrid viene de vencer a PSV por Champions League
Por su parte, el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores marcha noveno con 16 puntos y llega tras vencer 3-1 al Deportivo La Coruña, resultado con el que dejó atrás un empate sin goles ante Sevilla y una goleada 6-1 sufrida frente al Barcelona. Los Babazorros intentarán conseguir su primer triunfo fuera de casa de la temporada frente a un Real Madrid que ha ganado sus seis duelos como local en el certamen.
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