Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán en la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Por ello, te contamos dónde se podrá ver en vivo este emocionante duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol sudamericano.

Estudiantes logró una clasificación memorable en el Maracaná al dejar fuera a Flamengo, vigente campeón del torneo, después de igualar 0-0 en el marcador global y quedarse con la victoria en la tanda de penales. Fernando Muslera fue el gran protagonista de la noche al detener tres ejecuciones, correspondientes a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Por el conjunto argentino, Edwuin Cetré fue el único que falló su disparo, luego de tener que repetirlo por resbalarse y tocar el balón con ambos pies. Finalmente, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios anotaron sus respectivos remates para sellar el pase de Estudiantes.

Abel Ferreira prepara su mejor once para vencer con Palmeiras a Estudiantes

En la otra llave, Palmeiras también aseguró su clasificación al superar a Fluminense desde los doce pasos, luego de terminar 2-2 en el resultado global. El 'Verdão' había ganado 2-1 en la ida con tantos de José Manuel 'Flaco' López y Marlon Freitas, mientras que Hércules marcó el único gol de la revancha para el 'Flu'. En la definición, el equipo de Abel Ferreira convirtió sus cinco disparos, mientras que su rival desperdició una oportunidad a través de Nonato, quien falló el cuarto remate y sentenció la serie por 5-3.

¿Cuándo juega Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?

Palmeiras y Estudiantes de La Plata tienen programado disputar la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado 28 de noviembre de 2026 desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes?

El duelo entre Palmeiras y Estudiantes se disputará a las 3.00 p. m. hora peruana; no obstante, a continuación te ofrecemos la relación de los distintos horarios según el país desde el que se siga el encuentro:

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes, se prepara para vencer a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

¿Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes EN VIVO por final de Copa Libertadores?

Si quieres ver el partido de Palmeiras vs Estudiantes EN VIVO ONLINE GRATIS, por la final de la Copa Libertadores 2026, tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Telefe, Fox Sports y Disney Plus

Brasil: ESPN, Globo, Disney Plus, Paramount+ y CazéTV

Chile: Chilevisión y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

España: Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Venezuela: Disney Plus y ESPN

Estados Unidos: beIN Sports

Palmeiras vs Estudiantes: alineaciones posibles del partido

Palmeiras : Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque.

: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

¿Dónde se juega la final de Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras vs Estudiantes?

El duelo entre Palmeiras y Estudiantes se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, un recinto con capacidad para 60.235 espectadores.