Uno de esos momentos conmovedores que nos ha regalado el fútbol fue el lanzamiento a la fama de Pol Deportes. El joven peruano subió a un cerro aledaño al Estadio Monumental de Ate para narrar la final de la Copa Libertadores del año pasado y conmovió al mundo entero, ya que su pasión por el periodismo deportivo opacó incluso a medios internacionales. En ese sentido, ahora nuestro compatriota fue invitado para la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

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En un post dentro de su perfil oficial de Instagram, el mismo Clíver Huamán Sánchez dio a conocer que estará presente en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para el encuentro decisivo por 'La Gloria Eterna' en su edición 2026. Ello causó mucha emoción entre sus principales seguidores, quienes han estado atentos a cómo ha evolucionado su carrera en el mundo deportivo.

" Hace un año estaba narrando una final desde un sueño y jamás imaginé todo lo que vendría después. En ese momento solo quería cumplir mi sueño de narrar una final. Pero poco a poco comenzaron a llegar nuevas oportunidades. Hasta los sueños más imposibles se pueden cumplir y pude vivir experiencias que antes veía lejanas. Estoy demasiado emocionado porque Rexona y Conmebol me llevan a la final donde todo comenzó. Estén atentos, porque este 28 de noviembre estaré en Uruguay ", indicó Pol Deportes.

¿Qué hará Pol Deportes en Uruguay?

Si bien él mismo no ha confirmado si estará narrando algún fragmento de la final de la Copa Libertadores o si estará cubriendo desde el exterior, el portal Mr. Offsider dio a conocer que sí estará dentro de las instalaciones del Estadio Centenario desde un sitio privilegiado. Pronto tendremos más novedades al respecto.