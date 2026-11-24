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Temblor HOY, miércoles 25 de noviembre en Perú: epicentro y magnitud del último sismo EN VIVO, según el IGP
Consulta la hora, profundidad y ubicación del último temblor registrado hoy en Perú, según los reportes oficiales del IGP y el CENSIS.
Cuando ocurre un sismo en Lima o en cualquier otra región del país, es importante contar con información oficial para mantener la calma y tomar precauciones. Debido a que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, los movimientos telúricos son frecuentes. Por ello, este miércoles 25 de noviembre de 2026, sigue el reporte en vivo del temblor de hoy en Perú, con los últimos datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad, la referencia y la intensidad del sismo, además de las recomendaciones del Indeci para proteger a tu familia.
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Temblor hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, en Perú, IGP
Temblor hoy en Ica
- Fecha y Hora Local: 25/11/2026 04:07:32
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 42km
- Latitud: -15.38
- Longitud: -76.00
- Referencia: 90 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
¡Bienvenidos a la cobertura!
Bienvenidos al reporte de temblores en el Perú HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026. A través de esta cobertura EN VIVO, te compartiremos los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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