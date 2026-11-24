Boca Juniors vs Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Los ‘Xeneizes’ llegan motivados tras haber conquistado la Copa Sudamericana; mientras que la ‘Lepra’ busca poner fin a su mala racha y dar el golpe avanzando a la siguiente etapa. Por ello, aquí te contamos los horarios y canales confirmados para ver EN VIVO este duelo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 4.00 p. m. (Los Ángeles).

España: 2.00 a. m. (del jueves).

Boca Juniors vs Independiente Rivadavia protagonizarán una emocionante llave por la Liga Profesional.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Independiente Rivadavia EN VIVO?

Los octavos de final entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de ESPN para toda Argentina, Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este enfrentamiento podrá sintonizarse EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

Boca Juniors vs Independiente Rivadavia: ¿Dónde ver el partido?

Si quieres ver el partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: Disney Plus, ESPN 5 e inter.

España: Movistar Plus y Vamos.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports Internacional, ViX y FOX One.

¿Cómo llegan Boca Juniors e Independiente Rivadavia a los octavos de final?

Boca Juniors tiene un presente de ensueño luego de haberse coronado como el flamante campeón de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro comandado por Rodolfo Arruabarrena ya suma dos títulos y acumula siete victorias consecutivas. La mala noticia es la duda con el estado de salud de Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

Independiente Rivadavia, por su parte, ha venido desarrollando una gran temporada en todas las competencias. Si bien sufrieron irregulares resultados en sus últimos duelos, lograron clasificar en el séptimo lugar de la zona B. Además, tendrán la dura tarea de romper su mala racha de solo una victoria en los últimos siete partidos.