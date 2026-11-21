Boca Juniors vivió una jornada inolvidable al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, en medio de los festejos por el título internacional, se produjo una inesperada situación que encendió las alarmas. Se trata de Leandro Paredes, capitán del conjunto argentino, quien protagonizó un preocupante episodio tras desmayarse mientras brindaba una entrevista en vivo luego de la consagración.

Leandro Paredes se desmayó durante entrevista en vivo tras campeonar con Boca Juniors

El volante brindaba declaraciones ante las cámaras cuando, repentinamente, empezó a sentirse mal hasta terminar desplomándose. El incidente fue captado por la transmisión en vivo y causó alarma entre quienes estaban cerca del futbolista. De inmediato, los presentes acudieron a auxiliarlo, por lo que la entrevista tuvo que ser interrumpida para atenderlo.

Cabe recordar que Paredes ya había presentado dificultades físicas durante la final ante Mineiro. El experimentado mediocentro tuvo que abandonar el campo a los 58 minutos y recibió asistencia en el banco de suplentes debido al desgaste provocado por las altas temperaturas de Barranquilla, donde la sensación térmica llegó a rozar los 39 grados.

¿Qué pasó con Leandro Paredes tras desmayarse en vivo?

Hay que precisar que, de acuerdo con información de la cadena DSports, el capitán de Boca se encuentra estable tras el incidente y pudo retirarse por sus propios medios de la entrevista que estaba realizando. Esta noticia ha tranquilizado a los seguidores del futbolista.

Boca Juniors volvió a ser campeón internacional tras 18 años

Después de 18 años, Boca Juniors volvió a celebrar un título internacional. El conjunto argentino alcanzó la gloria este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde venció por 2-0 a Atlético Mineiro y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2026.