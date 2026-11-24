La ciudad de Lima empieza a prepararse para recibir una de las temporadas más esperadas del año. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó la fecha y hora del tradicional encendido del árbol de Navidad 2026, una actividad que busca reunir a grandes y pequeños en el corazón del Centro Histórico para dar inicio a las celebraciones de diciembre.

De acuerdo con el anuncio municipal, el evento se realizará el martes 1 de diciembre en la Plaza Mayor de Lima. La ceremonia está programada para las 6:30 p. m., momento en el que el imponente árbol navideño se iluminará y dará un ambiente especial a uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

La actividad marcará el inicio de la temporada navideña en el Centro Histórico y se convertiría en una alternativa para quienes desean disfrutar de esta celebración junto a sus familiares y amigos. La iluminación del árbol será uno de los principales atractivos de la jornada, que busca transmitir alegría y el espíritu característico de estas fechas.

El 1 de diciembre se realizará el encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor de Lima

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Lima invitó a la ciudadanía a participar de esta celebración y sumarse a la cuenta regresiva para recibir la Navidad. El mensaje también destacó la importancia de compartir este momento en familia y disfrutar de la decoración que acompañará las fiestas de fin de año.

La Plaza Mayor, ubicada en el Centro Histórico de Lima, será nuevamente el punto de encuentro para quienes quieran vivir el ambiente navideño en un espacio tradicional de la ciudad. Por ello, se espera la presencia de vecinos y visitantes que deseen ser parte del encendido y aprovechar la ocasión para tomar fotografías y compartir la experiencia.

De esta manera, el encendido del árbol de Navidad 2026 se realizará el 1 de diciembre, desde las 6:30 p. m., en la Plaza Mayor de Lima. Las personas interesadas pueden acudir con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar de esta celebración que dará la bienvenida a uno de los meses más festivos del año.