Iniciará importante obra vial en San Martín de Porres: mejorará el tránsito vehicular y movilidad en Lima Norte

Una importante intervención vial está cada vez más cerca de convertirse en realidad en Lima Norte. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) obtuvo la autorización necesaria para iniciar la construcción del paso a desnivel José Granda, una infraestructura que busca mejorar la circulación vehicular y facilitar el desplazamiento de miles de ciudadanos en el distrito de San Martín de Porres.

San Martín de Porres contará con moderna infraestructura vial

El proyecto forma parte de la Vía Expresa Norte y se ejecutará en el tramo comprendido entre las avenidas Metropolitana y José Granda. Esta obra apunta a optimizar la conectividad en uno de los principales ejes de transporte de Lima Norte, donde diariamente circulan numerosos vehículos particulares y unidades de transporte público.

De acuerdo con la información difundida por EMAPE, la construcción del paso a desnivel se desarrollará en cinco etapas, con el objetivo de organizar los trabajos y reducir las complicaciones durante su ejecución. Para ello, se implementará un plan de desvíos que permitirá mantener el orden en las zonas intervenidas y facilitar el desplazamiento de los usuarios.

El proyecto forma parte de la Vía Expresa Norte y conectará importantes avenidas del distrito.

Asimismo, las medidas contemplarán rutas alternativas para el tránsito vehicular, peatonal y ciclista. También se habilitarán paraderos temporales y puntos de control para orientar a los ciudadanos y ordenar la circulación mientras avancen las labores de construcción. Estas disposiciones serán importantes para los vecinos y conductores que utilizan diariamente las vías cercanas a José Granda.

Con la ejecución de este proyecto, EMAPE busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad en San Martín de Porres y otros sectores de Lima Norte. La construcción del paso a desnivel permitirá avanzar en la implementación de la Vía Expresa Norte, una iniciativa orientada a mejorar la conexión entre importantes avenidas de la capital.

Finalmente, los conductores y residentes deberán mantenerse atentos a los próximos comunicados de EMAPE sobre el inicio de los trabajos, las fechas de intervención y los desvíos que se aplicarán en cada etapa. De esta manera, podrán planificar sus recorridos y evitar contratiempos durante la ejecución de esta importante obra vial.