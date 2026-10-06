0
PREVIA
Perú vs Colombia por amistoso
ANTESALA
Alianza Atlético vs Sport Boys por Liga 1

Municipalidad de Lima inaugura vital obra en Surco que mejorará el flujo vehicular y beneficiará a vecinos

La Municipalidad de Lima culminó una intervención de más de S/19.5 millones en una avenida en Surco, con nuevas pistas, veredas, semáforos y áreas verdes.

Angie De La Cruz
Surco estrena nueva obra vial: Municipalidad de Lima busca mejorar el flujo vehicular en la zona.
Surco estrena nueva obra vial: Municipalidad de Lima busca mejorar el flujo vehicular en la zona. | Composición: Líbero/Municipalidad de Lima
COMPARTIR

Los vecinos de Santiago de Surco recibieron una buena noticia, porque la Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una importante obra vial: la renovada avenida Paseo de la Castellana. La intervención permitirá contar con una infraestructura más adecuada y contribuirá a optimizar la conexión en una de las zonas con mayor movimiento de la capital.

La ONPE habilitó su web para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

PUEDES VER: Resultados ONPE Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK oficial para seguir el conteo de votos

En una ceremonia, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró este tramo comprendido entre el jirón Las Carabelas y el jirón Teniente Diego Ferré en Surco. Esta inaugurada obra fue ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) con una inversión superior a S/19,5 millones.

Surco

La renovada avenida Paseo de la Castellana busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

Uno de los principales cambios se encuentra en la infraestructura destinada a los vehículos, ya que la avenida ahora dispone de dos calzadas con dos carriles por sentido, además de pavimento rígido y carpeta asfáltica. Estas mejoras permitirán contar con una vía en óptimas condiciones para quienes utilizan este recorrido a diario para dirigirse a sus hogares, centros de estudio o lugares de trabajo.

El proyecto también incorporó nuevas veredas, martillos de concreto, señalización horizontal y vertical, semaforización, áreas verdes y mobiliario urbano, elementos que buscan brindar mayor orden y seguridad tanto a conductores como a peatones. De esta manera, la obra apunta a ofrecer un espacio más accesible y funcional para los vecinos.

Además, esta renovada avenida Paseo de la Castellana cumple un papel estratégico por su conexión con vías como Jorge Chávez y Paseo de la República, por donde diariamente se movilizan numerosos ciudadanos. Con su funcionamiento, se busca mejorar la movilidad en Surco y ofrecer a los vecinos una infraestructura que contribuya a desplazamientos más seguros, ordenados y eficientes.

Surco

La obra incorpora nuevas pistas, veredas, semáforos, señalización y áreas verdes.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar ante la inauguración de esta obra. “Más áreas verdes en todo Lima”, “Importante trabajo. Genial”, “Una inauguración a medias y el otro tramo, ¿cuándo lo van abrir?”, “Solo lo abrieron un rato, para la foto, inmediatamente lo cerraron”, indicaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados ONPE Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK oficial para seguir el conteo de votos

  2. ¿Habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison? Esto indica la Ley Orgánica de Elecciones 2026

  3. Resultados ONPE EN VIVO: quién va ganando y voto a voto entre Rafael López Aliaga y Francis Allison

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano