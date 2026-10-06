Municipalidad de Lima inaugura vital obra en Surco que mejorará el flujo vehicular y beneficiará a vecinos

Los vecinos de Santiago de Surco recibieron una buena noticia, porque la Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una importante obra vial: la renovada avenida Paseo de la Castellana. La intervención permitirá contar con una infraestructura más adecuada y contribuirá a optimizar la conexión en una de las zonas con mayor movimiento de la capital.

En una ceremonia, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró este tramo comprendido entre el jirón Las Carabelas y el jirón Teniente Diego Ferré en Surco. Esta inaugurada obra fue ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) con una inversión superior a S/19,5 millones.

La renovada avenida Paseo de la Castellana busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

Uno de los principales cambios se encuentra en la infraestructura destinada a los vehículos, ya que la avenida ahora dispone de dos calzadas con dos carriles por sentido, además de pavimento rígido y carpeta asfáltica. Estas mejoras permitirán contar con una vía en óptimas condiciones para quienes utilizan este recorrido a diario para dirigirse a sus hogares, centros de estudio o lugares de trabajo.

El proyecto también incorporó nuevas veredas, martillos de concreto, señalización horizontal y vertical, semaforización, áreas verdes y mobiliario urbano, elementos que buscan brindar mayor orden y seguridad tanto a conductores como a peatones. De esta manera, la obra apunta a ofrecer un espacio más accesible y funcional para los vecinos.

Además, esta renovada avenida Paseo de la Castellana cumple un papel estratégico por su conexión con vías como Jorge Chávez y Paseo de la República, por donde diariamente se movilizan numerosos ciudadanos. Con su funcionamiento, se busca mejorar la movilidad en Surco y ofrecer a los vecinos una infraestructura que contribuya a desplazamientos más seguros, ordenados y eficientes.

La obra incorpora nuevas pistas, veredas, semáforos, señalización y áreas verdes.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar ante la inauguración de esta obra. “Más áreas verdes en todo Lima”, “Importante trabajo. Genial”, “Una inauguración a medias y el otro tramo, ¿cuándo lo van abrir?”, “Solo lo abrieron un rato, para la foto, inmediatamente lo cerraron”, indicaron.