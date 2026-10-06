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Municipalidad de Lima inaugura vital obra en Surco que mejorará el flujo vehicular y beneficiará a vecinos
La Municipalidad de Lima culminó una intervención de más de S/19.5 millones en una avenida en Surco, con nuevas pistas, veredas, semáforos y áreas verdes.
Los vecinos de Santiago de Surco recibieron una buena noticia, porque la Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una importante obra vial: la renovada avenida Paseo de la Castellana. La intervención permitirá contar con una infraestructura más adecuada y contribuirá a optimizar la conexión en una de las zonas con mayor movimiento de la capital.
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En una ceremonia, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró este tramo comprendido entre el jirón Las Carabelas y el jirón Teniente Diego Ferré en Surco. Esta inaugurada obra fue ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) con una inversión superior a S/19,5 millones.
La renovada avenida Paseo de la Castellana busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial.
Uno de los principales cambios se encuentra en la infraestructura destinada a los vehículos, ya que la avenida ahora dispone de dos calzadas con dos carriles por sentido, además de pavimento rígido y carpeta asfáltica. Estas mejoras permitirán contar con una vía en óptimas condiciones para quienes utilizan este recorrido a diario para dirigirse a sus hogares, centros de estudio o lugares de trabajo.
El proyecto también incorporó nuevas veredas, martillos de concreto, señalización horizontal y vertical, semaforización, áreas verdes y mobiliario urbano, elementos que buscan brindar mayor orden y seguridad tanto a conductores como a peatones. De esta manera, la obra apunta a ofrecer un espacio más accesible y funcional para los vecinos.
Además, esta renovada avenida Paseo de la Castellana cumple un papel estratégico por su conexión con vías como Jorge Chávez y Paseo de la República, por donde diariamente se movilizan numerosos ciudadanos. Con su funcionamiento, se busca mejorar la movilidad en Surco y ofrecer a los vecinos una infraestructura que contribuya a desplazamientos más seguros, ordenados y eficientes.
La obra incorpora nuevas pistas, veredas, semáforos, señalización y áreas verdes.
Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar ante la inauguración de esta obra. “Más áreas verdes en todo Lima”, “Importante trabajo. Genial”, “Una inauguración a medias y el otro tramo, ¿cuándo lo van abrir?”, “Solo lo abrieron un rato, para la foto, inmediatamente lo cerraron”, indicaron.
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